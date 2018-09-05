Мосгорсуд оставил под арестом Алексея Навального
Ранее политик получил 30 суток по обвинению в повторном нарушении порядка организации акции под названием «забастовка избирателей». Она прошла в конце января в Москве и других городах. Политика тогда задержали но отпустили без протокола. А 25 августа Навальный был повторно задержан. Политик в суде связал это не с январской акцией протеста а митингами против пенсионной реформы, намеченными на воскресенье в Единый день голосования.
После решения судьи Мосгорсуда Юлии ПрИтулы политик подтвердил, что акции 9го сентября состоятся. Несмотря на то, что в подавляющем числе городов – в том числе Москве они не согласованы. В столице соратники Навального намерены выйти на Тверскую улицу.
Комментарии5
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lion64__2 05 сентября 2018 | 17:09
Если бы либерасты не поскупились и на полученные от ЦРУ деньги построили "немцово-дурицкий сортир", то некий гражданин Унитаз-Обвальный отбывал бы в нем административное наказание в качестве уборщика. А так в узилище сидит.
chapter_2 05 сентября 2018 | 17:41
Демократия с самодержавием - не совместима. На избирательные участки Москвы придут только ЕР-ведомые и люди, которые изнывают от безделья.
haldey 05 сентября 2018 | 17:26
А кто, кто политик? О каком политике идет речь? Откуда он взялся? Вроде заметка про Навального ("про вашего мальчика"), при чем тут какой-то политик?
yralez 05 сентября 2018 | 17:36
Мордор......не посадят, так заштрафуют.
Люди боятся
.Наступит ли здесь когда нибудь расвет ?
Хоть бы пару ней пожить, не боясь.
oneoretwo 05 сентября 2018 | 17:38
...сдается, что апосля, при навальном, весь энтот мосгорссут тоже ой как насидится под арестом...