Мосгорсуд оставил под арестом Алексея Навального

Ранее политик получил 30 суток по обвинению в повторном нарушении порядка организации акции под названием «забастовка избирателей». Она прошла в конце января в Москве и других городах. Политика тогда задержали но отпустили без протокола. А 25 августа Навальный был повторно задержан. Политик в суде связал это не с январской акцией протеста а митингами против пенсионной реформы, намеченными на воскресенье в Единый день голосования.

После решения судьи Мосгорсуда Юлии ПрИтулы политик подтвердил, что акции 9го сентября состоятся. Несмотря на то, что в подавляющем числе городов – в том числе Москве они не согласованы. В столице соратники Навального намерены выйти на Тверскую улицу.