Суд в Эстонии арестовал офицера Главного штаба сил обороны страны по подозрению в госизмене
Также был арестован его отец. Обоих подозревают в работе на российскую военную разведку и передаче Москве государственных секретов. По данным следствия, 38-летний майор Денис Метсавас и его отец, 65-летний Петр Волин, сотрудничали с ГРУ на протяжении 5-ти лет.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ajsenev 05 сентября 2018 | 17:13
Теперь надо ждать похищения какого-нибудь эстонца, назначения ему на ровном месте гигантского срока, а потом обмена на этих мастеров.
hastings 05 сентября 2018 | 17:37
ajsenev: да какие у эстонцев могут быть военные секреты?
liquidsky__ 05 сентября 2018 | 17:49
hastings: Секретный состав тормозной жидкости )
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 17:14
Примерно в одно время Мэй по существу признала наличие крота в ГРУ- и эстонцы тоже. По всей видимости, крот уже эвакуирован, иначе его не стали бы так сливать. Интересно, кто таков...
zolingen 05 сентября 2018 | 17:33
Прибалтийские щупальца Москвы.
parasuk_ 05 сентября 2018 | 17:36
Трибалты всегда были прирожденными лакеями и старались услужить всем господам. Так что ничего удивительного.
a_111111 05 сентября 2018 | 17:40
Интересно, а как он попался? И почему уходил из генштаба в ополчение? И почему доверяли сыну офицера КГБ СССР?
krs_sk 05 сентября 2018 | 17:48
Вот на что пошли пенсионные деньги, а вам жалко, вперед путленд!
midnightblues 05 сентября 2018 | 17:53
Говорят-русские помогли в этом
Как и в Черногории у нас
русские заложили своих