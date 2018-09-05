Суд в Эстонии арестовал офицера Главного штаба сил обороны страны по подозрению в госизмене

Также был арестован его отец. Обоих подозревают в работе на российскую военную разведку и передаче Москве государственных секретов. По данным следствия, 38-летний майор Денис Метсавас и его отец, 65-летний Петр Волин, сотрудничали с ГРУ на протяжении 5-ти лет.