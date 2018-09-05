МИД Британии вызвал себе поверенного в делах России
Это связано с новыми данными о покушении в Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По данным британской прокуратуры, в попытке отравить Скрипалей подозреваются двое россиян – Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пояснила, что, по данным полиции, эти имена, скорее всего, являются ненастоящими. В то же время в прокуратуре подчеркивали, что паспорта, которыми пользовались россияне, были подлинными. Мэй подчеркнула, что подозреваемые являются сотрудниками военной разведки – ГРУ.
У правоохранительных органов есть достаточно доказательств по этим двум подозреваемым, — сказала прокурор Сью Хэмминг.
Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков сказал журналистам, что в Кремле не понимают, какого рода сигнал посылают из Лондона. Фамилии подозреваемых ничего не говорят, — добавил он.
Россия по-прежнему открыта для диалога с Британией по делу Скрипалей. МИД, однако, безуспешно продолжает запрашивать у британских властей конкретную информацию, которой они располагают. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Британия, по-видимому, не предприняла элементарных шагов для установления полной информации о подозреваемых россиянах, хотя сделать это совсем несложно, добавила Мария Захарова.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
putin2018 05 сентября 2018 | 17:06
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 05 сентября 2018 | 17:25
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
novyrusich 05 сентября 2018 | 17:38
Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков сказал журналистам, что в Кремле не понимают, какого рода сигнал посылают из Лондона. Фамилии подозреваемых ничего не говорят, — добавил он.
Естественно, что помощник президента не знает агентов ГРУ. Ему это не положено.
Кстати анекдот вспомнился. По поводу: не имеем представления.
Катарцы русских агентов после убийства Яндарби5ева и допрашивают их на детекторе лжи: - Вы убили Яндарбиева? - Нет! (Детектор показывает – не врут!) - Вам приказали убить Яндарбиева? - Нет! (Детектор показывает – не врут!) - Вам передали взрывчатку, чтобы убить Яндарбиева? - Нет! (Детектор показывает – не врут!) Расколоть не удалось. Отпустили. Вышли они, идут по улице. И тут один со всей силы хлопает себя ладонью по лбу: - Я понял! Оказывается мужика, которого мы замочили, звали Яндарбиев!
ostapbey 05 сентября 2018 | 17:06
Геббельс и на том свете плакает от зависти..
И локти себе же кусает..
.
Вот жеж как научились изворачиваться..
Это не какая то фелькишербаобахер....
Даже.
ostapbey 05 сентября 2018 | 17:11
.....Главной газетой Третьего рейха стала «Volkischer Beobachter» («Фёлькишербеобахтер» – «Народный наблюдатель»), официальный орган НСДАП.
4 февраля 1933 года, через три дня после роспуска рейхстага, был принят закон «О защите немецкого народа». Он запрещал оппозиционные газеты и публичные выступления.
Наибольшей эффективности нацистская пропаганда достигла в годы Третьего рейха. 13 марта 1933 года было образовано министерство народного
просвещения и пропаганды. Его руководителем стал один из ближайших соратников Гитлера Йозеф Геббельс (1897 – 1945 гг.). Он сформулировал принципы работы министерства: простота, размах, концентрация.
За короткий период министерство Геббельса, не имевшее аналогов в мировой истории, сосредоточило в своих руках всю систему получения и распространения информации...
haldey 05 сентября 2018 | 17:21
ostapbey: Вот ымэнно, завидует Терезе, даже не надо никаких провокаций устраивать, жги Тереза))) Ложь повторенная много много раз...)))
kottigr1 05 сентября 2018 | 17:25
haldey: МИД РФ всё равно не переиграешь !.. У них тонны кокаина за плечами...
sirwalterscott 05 сентября 2018 | 17:33
аргентинский забористый кокс
таращит Маньку не на шутку
sagen 05 сентября 2018 | 17:38
ostapbey: Да Геббельс в сравнение с совковыми пропагандистами был образцом честности. Это же наглые лжецы Сталина выдумали такую страшилку. И нынешние лжецы - внуки тех самых дедов, которые врали тогда, которые слова правды не сказали за всю свою жизнь.
vlabumur 05 сентября 2018 | 17:08
А, влип, очкарик! (С)
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 17:11
Фамилии какие-то неконкретные называют, паспорта подлинные показывают, о месте службы шпионов кричат, нашу формулу ядовитую раскрывают миру почем зря, а чего хотят - не говорят! Прав был наш покойный патриот-сатирик: "Тупые!"
Азбука Морзе и то умнее будет, чем англичане эти.
pasik 05 сентября 2018 | 17:12
"В Кремле не понимают...", "запрашивать конкретную информацию" :)))
Не называется ли это "Включать дурку"? Или "Косить под психа"?
Хотя я не уверен, что слова "включать" и "косить" уместны.
lion64__2 05 сентября 2018 | 17:14
Специально для либерастов и прочих любителей низкопоклонства перед гей-ропой публикуем старинный текст - "Песня о Мальбруке." ( Русская версия)
"Мальбрук в поход собрался,
Наелся кислых щей,
В походе обосрался,
И умер в тот же день.
Жена его Елена
Сидела на горшке
И жалобно пердела
Как пушка на войне.
Четыре генерала
Его штаны несли.
И двадцать три капрала
Говно из них трясли.
Его похоронили,
Где раньше был сортир.
В могилу положили
Обосранный мундир."
vor_on 05 сентября 2018 | 17:26
lion64__2: чувак, не отчаивайся... не такой уж ты и потерянный , раз ползаешь по сайту и читаешь тут новости
sashapetrov 05 сентября 2018 | 17:28
lion64__2: "Песня о Мальбруке."
Эту песню о герцоге Малборо придумали и пели французы перед сражением у Ватерлоо.
jamba 05 сентября 2018 | 17:14
Поверенный вел себя странно! Он закатывал глаза, запрокидывал голову назад, вываливал свой розовый, со следами недавно употребленной пищи, язык; пускал пузыри и мычал. А когда, английский министр не выдержал, и заорал на поверенного: Прекратите валять дурака, и слушайте что вам говорят! Он вскочил со стула, поозирался, украдкой глянул в окно, и подбежав на цыпочках к стене, отодрал кусок обоев! Одну половину клочка, он тут же сжевал и проглотил на глазах у изумленного министра. А второй, стал трясти у него под носом и орать: Шифровка, шифровка из Центра!)))
Передать "ноту" так и не смогли. Поверенного вывели из кабинета, и препроводили на улицу.)))
perestarok 05 сентября 2018 | 17:18
"МИД Британии вызвал себе поверенного в делах России
Это связано с новыми данными о покушении в Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь…"
Чем бы ни тешились...
sklar39 05 сентября 2018 | 17:19
Бить будете, папаша?
agamasat 05 сентября 2018 | 17:19
Судя по тому, что сегодня озвучено в Великобритании и тому, о чем сейчас говорят в Комитете по разведке Сената США на тему использования социальных сетей иностранными разведками, можно предположить, что курс рубля завтра перевалит за 80 рублей за евро....
abuvgrobu 05 сентября 2018 | 17:23
Наши сами виноваты, что позволяют британцам вот такую ахинею публично использовать как инструмент политики.
Ведь давным давно было все ясно. И отвечать надо уже давно именно в понятном англосаксам формате. К примеру убийство Немцова вполне можно и должно было подать именно, как акцию МИ5 с привлечением подконтрольных англосаксам всяческих кавказских структур.
Техически организовать подобное "расследование" на территории России для ФСБ было очень просто. Порядочность помешала. Терезе Мэй ничего не помешало.
Или доказать, что "хайли лайкли" смоленскую катастрофу с Качиньским организовало то же ЦРУ и раскрутить это медиаволной? И требовать разбора всего этого в ООН, ЕСПЧ и у Христа запазухой...
Чем порядочнее с этими прохвостами мы себя ведем, тем больше наглеют и борзеют. Место Терезы Мэй вообще уже в заключении по совокупности ее вранья...
donnarosadalvadores 05 сентября 2018 | 17:29
abuvgrobu: ЧТО, простите, помешало))?! Порядочность!?! Серьезно))!?!Порядочность и расея)))!?! Я вручаю вам приз за шутку дня))) Повеселили)))
ansata 05 сентября 2018 | 17:28
"что в Кремле не понимают, какого рода сигнал посылают из Лондона"
+++++++++++++++++++++++++++++++
За филейную часть вас взяли, вот какой..
solonko 05 сентября 2018 | 17:34
"Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков сказал журналистам, что в Кремле не понимают, какого рода сигнал посылают из Лондона."
Чего ж здесь непонятного? Готовьте вазелин, убогие.
lion64__2 05 сентября 2018 | 17:47
solonko: Зачем для вас вазелин готовить? Над вашими шароварными задницами гей-ропейские негры и арабы надругаются всухую.
grazschdanin 05 сентября 2018 | 17:53
solonko: Готовьте вазелин, убогие.
#
А что, у англичан своего нет? Ладно, одолжим.
citizeneco 05 сентября 2018 | 17:34
Для Захаровой, если бы англичане поймали преступников за руку на месте преступления, наверное, этого также было бы недостаточно. Она попросила бы доказать, что они являются гражданами России, несмотря, на их российские паспорта. Уйти в глухой отказ излюбленная мидовская позиция, даже если факты кричат.
hiryrg 05 сентября 2018 | 17:35
Она действительно дура, раньше хотя бы была надежда, что это не так...Теперь всё ясно.
lager23 05 сентября 2018 | 17:40
Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков сказал журналистам, что в Кремле не понимают, какого рода сигнал посылают из Лондона. Фамилии подозреваемых ничего не говорят
////////
Так какие проблемы, пускай Саша и Руслан сделают заявление!
grazschdanin 05 сентября 2018 | 17:50
подозреваются двое россиян – Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пояснила... что эти имена, скорее всего, являются ненастоящими. В то же время в прокуратуре подчеркивали, что паспорта...были подлинными.
#
Вывих мозга.
Тогда назовите настоящие имена!
Англия подозревает двух человек, но не может их идентифицировать!
Вывих мозга, клянусьчестноеслово!