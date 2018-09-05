"МИД Британии вызвал себе поверенного в делах России

Это связано с новыми данными о покушении в Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По данным британской прокуратуры, в попытке отравить Скрипалей подозреваются двое россиян – Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пояснила, что, по данным полиции, эти имена, скорее всего, являются ненастоящими. В то же время в прокуратуре подчеркивали, что паспорта, которыми пользовались россияне, были подлинными. Мэй подчеркнула, что подозреваемые являются сотрудниками военной разведки – ГРУ.

У правоохранительных органов есть достаточно доказательств по этим двум подозреваемым, — сказала прокурор Сью Хэмминг.

Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков сказал журналистам, что в Кремле не понимают, какого рода сигнал посылают из Лондона. Фамилии подозреваемых ничего не говорят, — добавил он.

Россия по-прежнему открыта для диалога с Британией по делу Скрипалей. МИД, однако, безуспешно продолжает запрашивать у британских властей конкретную информацию, которой они располагают. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Британия, по-видимому, не предприняла элементарных шагов для установления полной информации о подозреваемых россиянах, хотя сделать это совсем несложно, добавила Мария Захарова.