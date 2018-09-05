Прокуратура округа Лос-Анджелес отказалась предъявлять официальные обвинения в домогательствах Сигалу и Спейси

Прокуратура округа Лос-Анджелес отказалась предъявлять официальные обвинения в сексуальных домогательствах актерам Стивену Сигалу и Кевину Спейси. Речь идет о двух случаях, которые, по словам потерпевших, произошли в начале 90-х. Как пишет Los Angeles Times, в обоих случаях вышел срок давности. Сигал ранее вину отвергал, Спейси говорил, что в тот момент был пьян и приносит извинения за то, что было бы неподобающим поведением, если бы такое случилось. Ранее число заявивших о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси, достигло полутора десятков человек.