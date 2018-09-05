В Финляндии началась укладка газопровода «Северный поток-2»

Ранее сообщалось, что участники проекта получили разрешение всех приграничных стран на ведение строительных работ, кроме Дании. Протяженность газопровода составит более 1200 километров. Пропускная способность – 55 миллиардов кубометров газа в год. Начало эксплуатации планируется в следующем году.