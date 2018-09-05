В Финляндии началась укладка газопровода «Северный поток-2»
Ранее сообщалось, что участники проекта получили разрешение всех приграничных стран на ведение строительных работ, кроме Дании. Протяженность газопровода составит более 1200 километров. Пропускная способность – 55 миллиардов кубометров газа в год. Начало эксплуатации планируется в следующем году.
Комментарии15
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kottigr1 05 сентября 2018 | 16:40
"Сила Сибири", "Южный поток", "Турецкий поток"... Главное в своих трубопроводах России не запутаться..
lion64__2 05 сентября 2018 | 16:42
И эти гей-ропейцы свидомым большой гондурас показали. Что поделаешь тут, шароварники? Разве что сортиры им чистить будете подчёркнуто медленно.
novyrusich 05 сентября 2018 | 17:04
lion64__2: Как началась, так и кончится. Помнится Южный поток тоже начинали строить.
Но чой-то его нет до сих пор. Быстро закончили строительство тогда.
Рекламный ход Газупрем сделал от отчаяния.
Потому как многие фирмы уже побежали от СП-2 куда подальше.
Акционер вообще один остался, сам Гузупрем, а было 6 акционеров.
Так что писец подкрался и взял Газупрем за горло.
Богоданный Трамп шутить не любит.
tremens_delirium 05 сентября 2018 | 17:28
novyrusich: ✄ Помнится Южный поток тоже начинали строить.
Но чой-то его нет до сих пор ✄
А что там с Турецким потоком? Тоже плохо? Или будет как с мостом в Крым: и построить его нельзя, и упадёт, а тут тебе и вот....
Да и просят болгары вернуть и Южный.
novyrusich 05 сентября 2018 | 17:45
tremens_delirium: педя, ты слова различаешь?
Турецкий поток это совсем не Южный ни по направлению, ни по объему поставок.
Но и его пока нет. Да и ненужен он уже Турции, у нее экономика рушится и платить нечем.
А насчет просящих болгар ...дружок, чего они просят и зачем?
Дурачок, болгарам он не нужен , только транзит. А ЕС прикрыл этот поток.
kottigr1 05 сентября 2018 | 17:14
lion64__2: Общая стоимость "Северного потока-2" с учетом инфраструктуры, необходимой на российской территории, составит свыше 40 миллиардов евро. Наверное примерно столько же уже потрачено на "Северный поток - 1" и неудавшийся "Южный поток"..
80 миллиардов евро Путин вытащил из карманов россиян и потратил на транзит имея уже построенную ГТС через Украину, которая досталась РФ от СССР бесплатно.
Из $2 млрд прибыли за транзит российского газа $500 млн тратится на содержание украинской ГТС, поэтому потери Украины в сравнении с затратами РФ просто смешные..
tremens_delirium 05 сентября 2018 | 17:38
kottigr1: ✄ потери Украины в сравнении с затратами РФ просто смешные ✄
Чего ж Петро аж слюною изошёл, требуя сохранения транзита? Убытки Украину же не останавливают, если агрессору больно. К примеру, "Норд" героически захватили, а собственного рыболовства лишились. И нет проблем. Или транзит фур перекрывали, так лишились и экспорта в СНГ.
Опять же, со стоимостью. Чуток не дорого 40 миллиардов, если дорогая подводная часть всего 9? Может оценщики врут банально с этими 40, а? Где подсчеты?
А если на самом деле миллиардов 10-11 стоит, то деньги за транзит Газпром начнёт получать сам, так что по 2-2.5 имллиарда в год за несколько лет окупятся и уже доход начнут приносить. А как иначе вложения делают? Кстати, с учётом современного оборудования, транзит ещё станет дешевле, так что и доходы от газа побольше.
novyrusich 05 сентября 2018 | 17:57
tremens_delirium: Педя дешевая, специалисты подсчитали, что СП-2 не окупится никогда.
Поэтому хорошо, что его США прикончат.
проблемы «Северного потока-2» Русская служба «Голоса Америки» попросила прокомментировать партнера консалтинговой компании RusEnergy, аналитика нефтегазового сектора Михаила Крутихина.
В.В.: Для чего же нужен «Северный поток-2», и окупится ли он когда-либо?
: Повторяю, это абсолютно ненужный проект. Мотивации при этом было две: наказать украинцев лишением транзита и дать возможность нажиться подрядчикам, которые его строят. Другой мотивации у России нет. «Северный поток-2» не окупится никогда, если учитывать его инвестиционную составляющую – те самые 44 миллиарда. Поэтому деньги просто спишут. Он был заведомо убыточен. Еще в 2006 году Путин разговаривал с руководителями четырех российских заводов, производящих трубы большого диаметра для газопроводов. Россия была вынуждена закупать их в Украине, Германии и Японии, Путин предложил делать их в России. Директора посетовали, что трубы некуда будет продавать. Будет у вас рынок, пообещал президент. Так что «Северный поток», равно как и «Южный поток», «Сила Сибири» и другие, нужны были, чтобы оправдать производство труб и для наживы подрядчиков.
glotov 05 сентября 2018 | 16:44
Неспроста вброс об "отравителях" именно сегодня произошел. очередная порция санкций. Будут пытаться немцев задавить.
novyrusich 05 сентября 2018 | 17:17
glotov: Забавно читать новости.
Сегодня нам сообщили новость месячной давности.
В Uniper сообщили, что укладка "Северного потока - 2" началась в июле
ТАСС, 7 августа. Компания-оператор Nord Stream 2 AG начала укладку трубопровода "Северный поток - 2" в июле, сообщила компания Uniper, один из участников проекта, в своей презентации по итогам первого полугодия.
"Работы по укладке трубопровода по дну Балтийского моря начались в июле", - говорится в документе.
А теперь внимание.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Немецкая Uniper, которая выступает одним из европейских партнеров "Газпрома" по проекту строительства газопровода "Северный поток — 2", может отказаться от участия в проекте. Такой вариант возможен, если Соединенные Штаты введут ограничительные меры, сообщает Dow Jones News.
Член правления энергетической компании Кристофер Дельбрюк заявил, что Uniper не может рисковать. По его словам, из-за возможного попадания под санкции компанию могут исключить из платежного оборота и она не сможет проводить торговые операции в долларах.
Он отметил, что это те вещи, "которые Uniper принципиально не может допустить".
Всем все ясно, почему таились?
А сейчас уже нельзя утаивать информацию от акционеров. Полугодовой отчет.
vvbetin 05 сентября 2018 | 16:48
горячий привет ГАРДОНУ....ну и всем свидомым
ura_123 05 сентября 2018 | 17:17
vvbetin: Твой горячий привет слегка охладила Дания,не так ли це хлопчик?
parasuk_ 05 сентября 2018 | 16:52
Европейцы цинично глумятся над глупыми жителями порашкиной орды.
ostapbey 05 сентября 2018 | 17:01
parasuk_: так твою путирашкинскую орду поддерживает аж 85%русских россиян!!
Тем и известны федерасты России..
Тупостью и лишней хромосомой..
Даже..
patlik 05 сентября 2018 | 17:31
Кто бы, как бы не ругался, а трубопроводы проложат. Это выгодно всем. Что касается Украинской ГТС, то ее уже не реконструировать надо, а перестраивать. В современной политической ситуации это не возможно. Украина лишается ГТС. Это уже свершившийся факт. Да и самой Украине будет легче без ГТС, Крыма, Донбасса и может еще чего ни будь. Главное это идея унитарного государства, а остальное мелочи.