Завод «Крымский титан» на севере полуострова полностью останавливает производство

Все процессы планируется завершить к концу этой недели, — сказали в руководстве предприятия. Накануне в Армянске, неподалеку от завода, было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида. Жалобы на выбросы поступали от жителей еще неделю назад.

Тем временем Министерство обороны Украины утверждает, что причиной выброса могло стать попадание снаряда в одну из емкостей с химикатами. Как утверждают в Главном управлении разведки украинского ведомства, в середине августа на границе полуострова проводились учебные стрельбы российской армии по прикрытию границы.