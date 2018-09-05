Завод «Крымский титан» на севере полуострова полностью останавливает производство
Все процессы планируется завершить к концу этой недели, — сказали в руководстве предприятия. Накануне в Армянске, неподалеку от завода, было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида. Жалобы на выбросы поступали от жителей еще неделю назад.
Тем временем Министерство обороны Украины утверждает, что причиной выброса могло стать попадание снаряда в одну из емкостей с химикатами. Как утверждают в Главном управлении разведки украинского ведомства, в середине августа на границе полуострова проводились учебные стрельбы российской армии по прикрытию границы.
Комментарии7
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banyi4 05 сентября 2018 | 16:40
Ну то что сама РФ себя подорвала, это ежу понятно)))
vla7815 05 сентября 2018 | 16:45
Теперь ждите размещение производства этого ядовитого дерьма в любой точке России. Крым наш, блин !!!!!!
kottigr1 05 сентября 2018 | 17:00
vla7815: Производство остановили, но ведь от этого уже существующие отходы производства выброс в атмосферу делать не прекратили..
dorin1987 05 сентября 2018 | 16:50
Ой, Слава Боженьке, что не камни с неба, да, крепостные няшмяша?) Главное, что бы на стенах домов физия царька РФ была намалевана :)
seva1223 05 сентября 2018 | 17:00
Собственно СБУшники утверждают, а не предполагают...
forum_participant 05 сентября 2018 | 17:15
Додуматься надо организовать в Крыму вредное химическое производство. Лучше бы оборудование делали для малого и среднего бизнеса.
mews Михаил Степанцов 05 сентября 2018 | 17:56
forum_participant,
а где размещать вредное химическое производство? Ваши предложения по регионам?
И из чего делать оборудование для малого и среднего бизнеса? Из современных материалов - или выстругивать из экологически чистого дерева, вырубая для этого леса?