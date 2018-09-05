СК опровергает сообщения о подмене «черных ящиков» разбившегося самолета президента Польши Леха Качиньского

Следственный комитет опровергает сообщения о подмене «черных ящиков» разбившегося самолета президента Польши Леха Качиньского. По словам представителя СКР Светланы Петренко, такая информация является инсинуацией, попыткой дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств.

О возможной подмене бортовых самописцев сообщили несколько зарубежных изданий со ссылкой на бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича.

В России на этой неделе находится группа польских следователей, которые изучают обломки воздушного судна, упавшего 8 лет назад под Смоленском.