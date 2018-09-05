СК опровергает сообщения о подмене «черных ящиков» разбившегося самолета президента Польши Леха Качиньского
Следственный комитет опровергает сообщения о подмене «черных ящиков» разбившегося самолета президента Польши Леха Качиньского. По словам представителя СКР Светланы Петренко, такая информация является инсинуацией, попыткой дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств.
О возможной подмене бортовых самописцев сообщили несколько зарубежных изданий со ссылкой на бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича.
В России на этой неделе находится группа польских следователей, которые изучают обломки воздушного судна, упавшего 8 лет назад под Смоленском.
Комментарии12
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post_v 05 сентября 2018 | 16:35
25.12.2016 - INTERFAX.RU
"…Расследованием причин крушения Ту-154 под Сочи будет заниматься Минобороны, сообщил "Интерфаксу" источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Расследованием причин крушений воздушных судов военного назначения, в том числе осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, но принадлежащих Минобороны, занимается само оборонное ведомство, в данном случае расследовать будет также Минобороны", - сказал источник.
Почему же тогда МИД России не хочет объяснить, на каком основании Россия уже седьмой год не отдает Польше обломки самолета польского президента?
Ведь в случае с разбившимся самолетом польского президента польский борт Ту-154 был тоже был ВОЕННЫМ БОРТОМ, и передавать дело в МАК тоже было нельзя (от слова "вообще")
dorin1987 05 сентября 2018 | 16:55
post_v: /Россия уже седьмой год не отдает Польше обломки самолета польского президента? / - Гопники-с. То, что отжали, возвращать уже не по понятиям, и считается не-пацанским поведением.
unprejudiced 05 сентября 2018 | 17:17
post_v: потому что самолет упал на Российской территории и причинил ущерб России, в частности экологии
kottigr1 05 сентября 2018 | 16:36
- Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы ...© ВВП.
boseal 05 сентября 2018 | 16:48
Да что там "черные ящики"! Сейчас сей Антоний еще "намахнет" чего покрепче и заявит, что СКР заменили и обломки, и лес, и польских следователей).
kottigr1 05 сентября 2018 | 16:58
boseal: Вы думаете, что офицеры ФСБ могут только пробирки с мочой на допинг-тестах подменять.. ?.. На большее не способны ?
boseal 05 сентября 2018 | 17:02
kottigr1: Судя по всему, мой друг, так думаете Вы. Кстати, а они здесь при чем?
agamasat 05 сентября 2018 | 16:55
Подмена улик у российских властей - это как 2 пальца обпИсать (проверено на Сочинской Олимпиаде с мельдонием).
eduard53 05 сентября 2018 | 16:58
Блин! Да за 8 лет можно не только пару ящиков заменить, но и ваще новый "свежеразбитый" самолёт сваять ...
kochar 05 сентября 2018 | 17:03
Ничего удивительного.
Удивительно будет если всё будет прозрачно.
А ведь докопаются поляки.
abuvgrobu 05 сентября 2018 | 17:19
Точно. А в кровь польской дохлятины спе6циаль алкоголя накачали.. Из злобности..
mikluho_m 05 сентября 2018 | 17:33
Так бы и говорили - "Это вам за советские памятники, пшеки!"