Ледовый дворец горит на юге Москвы
Из здания на Воронежской улице эвакуировали 50 человек, — рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах. По его словам, у дворца загорелась крыша, где проводились кровельные работы. О пострадавших пока ничего не сообщается.
Комментарии10
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eniro 05 сентября 2018 | 16:34
Братья плов на газовой горелке готовили?
patrikk_1 05 сентября 2018 | 16:45
Ледовый дворец горит на юге Москвы...
Снимают эпизоды для последнего сезона "Песнь Льда и Огня"?
motooppic 05 сентября 2018 | 16:45
проделки Путина! Надо, чтоб время не терять, сгонять на оппозиционный митинг протеста по этому поводу!
protvik 05 сентября 2018 | 17:00
Пропала Россия, при власти жуликов даже ледовый горит.....Здесь то что украсть решили?
seva1223 05 сентября 2018 | 17:04
Гребаные бакланы или это дятлы были!?
sspi 05 сентября 2018 | 17:16
Думаю от дворца останется один каток.
jamba 05 сентября 2018 | 17:25
Блин, у нас даже лед горит;))
oneoretwo 05 сентября 2018 | 17:30
...и хорошо горит ? ...
piter_ug 05 сентября 2018 | 17:37
Это горит в рамках рекламной кампании оленевода?
Выехал и потушил лично?
zolingen 05 сентября 2018 | 17:40
Выборы? Какие выборы? Небо против. И пусть горит негоримое.