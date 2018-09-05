Тереза Мэй: Великобритания намерена выступать за расширение европейских санкций против России

Об этом премьер-министр королевства Тереза Мэй сказала во время выступления в парламенте, где она рассказала об итогах расследования покушения в Солсбери на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По словам Мэй, в причастности к покушению подозреваются сотрудники российской военной разведки ГРУ. При этом их имена (Александр Петров и Руслан Боширов), скорее всего, псевдонимы, — подчеркнула Мэй. В британской прокуратуре добавили, что в то же время паспорта, которыми пользовались оба подозреваемых, подлинные. Яд «Новичок» они переносили в специально изготовленной емкости, которая имитирует флакон духов от Нины Риччи.

Временный поверенный РФ в Лондоне вызван в британский МИД, сообщают в посольстве.