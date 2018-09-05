Тереза Мэй: Великобритания намерена выступать за расширение европейских санкций против России
Об этом премьер-министр королевства Тереза Мэй сказала во время выступления в парламенте, где она рассказала об итогах расследования покушения в Солсбери на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По словам Мэй, в причастности к покушению подозреваются сотрудники российской военной разведки ГРУ. При этом их имена (Александр Петров и Руслан Боширов), скорее всего, псевдонимы, — подчеркнула Мэй. В британской прокуратуре добавили, что в то же время паспорта, которыми пользовались оба подозреваемых, подлинные. Яд «Новичок» они переносили в специально изготовленной емкости, которая имитирует флакон духов от Нины Риччи.
Временный поверенный РФ в Лондоне вызван в британский МИД, сообщают в посольстве.
Комментарии39
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ostapbey 05 сентября 2018 | 16:33
...При этом их имена (Александр Петров и Руслан Боширов), скорее всего, псевдонимы, — подчеркнула Мэй. В британской прокурату........?
?????
А если их семьям позавонить, то они все лето были на рыбалке.
И грибы собирали в банки.
Грузди даже..
ostapbey 05 сентября 2018 | 16:37
......На глаза попался аккаунт ВКОНТАКТЕ десантника под номером 15 из того журнала Кичаткина Леонида Юрьевича. На странице скорбная запись: «дорогие друзья!!!!!!!!!! Лёня погиб похроны в понедельник (имеется ввиду 25 августа 2014г –авт.) в 10 часов утра отпивание в Выбутах.Кто хочет с ним попрощатся приезжайте всех рады будем видеть. Если что мой номер 895325403…» (орфографию и пунктуацию сохранил). Решил позвонить ,выразить соболезнование и уточнить, точно ли в Украине погиб ее муж-десантник.
Звоню. Включается автоответчик. Лепечет детским голоском, что родителей нет, но он, ребенок, им все передаст (что-то такое)…Потом трубку берет веселая женщина, представляется Оксаной, игриво просит называть ее по отчеству. Задаю вопрос про Леонида. Она говорит про то, что это что-то ужасное, их страницу ВКОНТАКТЕ взломали и кто-то написал, что Леня погиб. От ее имени. «А хотите я вам его дам?» -, вдруг предлагает. Еще бы. Конечно, хочу. Берет трубку мужчина и сипловатым голосом говорит мне, что его достали блогеры. Все звонят и звонят и говорят, что он погиб, а он живой. На меня не сердится, но уже все достало. Спрашиваю, а это вы сами удалили страницу ночью? Да, говорит, все достало. Взял и удалил. Извиняюсь и кладу трубку.
patrikk_1 05 сентября 2018 | 16:39
По словам Мэй, в причастности к покушению подозреваются сотрудники российской военной разведки ГРУ. При этом их имена (Александр Петров и Руслан Боширов), скорее всего, псевдонимы...
Ага, значит фамилии отравителей Тереза узнать не смогла, только какие-то псевдонимы, но то что они являются сотрудниками ГРУ, Тереза Мэй узнала со стопроцентной точностью? Интересно как её это удалось, если спецслужбы Британии не знают их фамилии, может по фоткам в ВКонтакте или в Инстаграм? Что за тупой бред?
ostapbey 05 сентября 2018 | 16:45
patrikk_1: а если ихние фамилии светились и ранее???. А те ли "тушки" они?? Фотка в паспорте?? В инстграмме с контактомм??
Нда....
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Вот в США китайцы приезжали..приезжали и жили. Количество выданых паспортов не менялось.. А жили все понаехавшие китайцы в среднем лет по 150..200 даже.
dsa_dsf 05 сентября 2018 | 16:50
patrikk_1: ну што ты горбатого то лепиш - они по этим своим паспортам визы в англию получали и границу пересекали - любой участковый эти данные за час пробьет - а машка дуру включает как и ты
haldey 05 сентября 2018 | 16:58
dsa_dsf: А еще столько "псевдонимов" в базе данных на получение виз и пересечение границы в подходящее время))) И не сосчитаешь))) Прочел твой бред, чуть от смеха под стол не заполз))) Это ты горбатого лепишь)))
Ты Бутиной расскажи про участковых, которые что-то там пробивают)))
agamasat 05 сентября 2018 | 16:53
patrikk_1: паспорта их, в которых указаны имена - подлинные. Следовательно, при наличии доброй воли со стороны россии, узнать кто и когда им их выдал, их место жительства и работы, не составляет труда. При наличие фотографий, идентификация облегчается. Информация о том, что это сотрудники ГРУ была ей передана от Британской разведки. Патрик, вы безнадежный тупица! Как, в прочем, и вся ваша савушкинская братия...
glotov 05 сентября 2018 | 16:55
agamasat: У поручика Киже тоже все документы были подлинные.
kottigr1 05 сентября 2018 | 16:54
patrikk_1: Если бы граждане РФ получали такие же зарплаты и пенсии как в Великобритании, то они наверняка доверяли бы МИД РФ..
А в реальности ..
"Врет как Путин" - уже стало в России поговоркой..
fosst13 05 сентября 2018 | 17:10
kottigr1: Т.е. украинцы, например, верить своему МИДу вообще не имеют право, такая логика? И далее по списку, уж РФ не самая последняя в списке довольствия на человека страна. Мда, клоунада у вас какая-то в методичках.
kottigr1 05 сентября 2018 | 17:20
fosst13: Рад, что Вы так сильно переживаете за соседей..Только вот Украина развивается, а РФ скатывается на "пещерный уровень" в своем развитии..
Рост ВВП Украины в 2017 году составил 2,5%
Росстат подтвердил падение роста ВВП РФ в 2017 году до 1,5%
Рост экономики Украины в 2016 году составил 2,3%
ВВП РФ в 2016 году - 0,2%(МИНУС 0,2%)
Представляешь.. ? Украина развивается и богатеет даже в условиях той не объявленной войны, которую ведет в отношении неё РФ.
fosst13 05 сентября 2018 | 17:22
kottigr1: Ага, давай-ка не рост за 2017, а общая картина за последние годы. Когда тебе отрубили голову, то, что у тебя подросли ногти не сделает тебя счастливее.
kottigr1 05 сентября 2018 | 17:33
fosst13: За два года уже даже дети вырастают.. Главное вектор развития.
sedoievgeniy 05 сентября 2018 | 17:58
kottigr1: НЕ смешите народ, про то как богатеет Украина, нечего брехать, читай правду от людей с украины https://mnyug.com/1692-90-naseleniya-ukrainy-nahodyatsya-za-chertoy-bednosti.html, Согласно статданным, с 2014 года по апрель 2018 года потребительские цены выросли в 139 раз. 3-% украинцев не могут позволить себе мясо или рыбу хотя бы через день, еще столько же - только раз в пять лет могут мечтать о новое теплой одежде.
Или Украина признана самой бедной страной Европы — таков парадоксальный "промежуточный" результат следования страны по пути евроинтеграции.
После объявленного украинским правительством повышения соцстандартов, прожиточный минимум в Украине составляет 1330 грн в месяц ($2,09/день). Всемирный банк пересмотрел параметр, по которому определяется нищета. Если ранее банк считал "крайне нищими" людей, которые живут на $1,25 или менее в день, то теперь эта планка повышена до $1,9 в день. Таким образом, разница с показателем "крайней нищеты" у украинцев составляет 19 центов.
Врать не надо.
sedoievgeniy 05 сентября 2018 | 17:48
kottigr1: Вам глупцам украинцам полезно почитать мысли западников, интервью Сорос дал еще в 2015 году, когда конфликт в Донбассе длился несколько месяцев, однако лишь сейчас в сети начали "всплывать" некоторые скандальные цитаты, которые появляются в соцсетях.По словам Сороса, судьба жителей Украины никого не волнует, и им придется воевать самим, причем, как можно дольше. Также он заявил, что слабость России заключается в том, что она до сих пор считает граждан Украины "своими".
"РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов", - заявил Сорос.
И хват ныть и скулить про В.В.П. , смени пластинку она уже загажена мухами. Придумай что нибудь оригинальней и смешней.
kottigr1 05 сентября 2018 | 16:33
Наверное скоро ещё два "засвеченных" офицера ГРУ будут догонять Захарченко в местечко "по-теплее".. Они сделали свою работу для Путина и их пора увольнять.. Концы в воду.
.. А новые дураки всегда найдутся. Не оскудеет земля Руская.. !
abuvgrobu 05 сентября 2018 | 16:36
Вдруг вспомнил слова её землячка У.Черчилля - " Когда орлы молчат, болтают попугаи "
ostapbey 05 сентября 2018 | 16:53
abuvgrobu: вот ОРЕЛ абрамович не смог.. Ездил в Израиль за паспортом с визой..
А болтливые попугаи (без роду и племени) смогли..
Смогли??
.
И что ты еще уздрел в орнитологии, сидючи по горло в гуано??
В орлином?? Или в попугайском даже??
lion64__2 05 сентября 2018 | 16:38
highly likely, это были на самом деле Ван Ю Шин и Ли Си Цын, известные со времён войны в Корее.
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 16:39
Два новых депутата загадочным образом появились в Думе. Их не знают депутаты - владельцы газет, их не знают депутаты -владельцы пароходов, даже мама Володина не может их вспомнить. И только Лавров им кивает, да Маша ручкой машет, но это, конечно, ни о чём еще не говорит.
glotov 05 сентября 2018 | 16:42
"В британской прокуратуре добавили, что в то же время паспорта, которыми пользовались оба подозреваемых, подлинные."
- При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить..
kottigr1 05 сентября 2018 | 16:46
glotov: " А паспорт цыгане украли в электричке" - Песков.
nitsahon 05 сентября 2018 | 16:47
glotov: а визу британскую в него поставить? тоже - без проблем? Они прошли в аэропорту Гэтвик миграционный контроль - > значит либо брит. консульство без проблем выдало им визы, либо в ГРУ научились настолько хорошо подделывать брит. визы, что все прошло гладко при въезде в страну...
в общем в данной истории пока что темных пятен навалом...
dsa_dsf 05 сентября 2018 | 16:57
nitsahon: да в любой электричке цыгане визу нарисуют!
nitinol 05 сентября 2018 | 17:00
glotov 16:42:
///...- При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить..///
Так это россияне по советским паспортам по англиям шлялись? Умно... И спросить не с кого, пусть предъявляют все обвинения к СССР, а Россия здесь ни в чём не виновата!!!)))
sir_sar 05 сентября 2018 | 16:42
Тереза продолжает дискредитировать британскую систему правосудия.
don_ballon 05 сентября 2018 | 16:59
sir_sar: Правосудия? Суда ещё не было. Было следствие, предъявлено обвинение. Так в чём дискредитация? Аккуратнее работать надо, товарищ! Не на форуме КП работаете.
vor_on 05 сентября 2018 | 17:02
sir_sar: каким образом? обоснуй
fosst13 05 сентября 2018 | 17:17
vor_on: Ну как бы балаболить у людей воспринимается не очень. Это псевдолибералам всё ок и не нужны доказательства.
krs_sk 05 сентября 2018 | 17:37
sir_sar: Это ответка на гибридные методы, войны, выборы...
vasya_von_smetankin 05 сентября 2018 | 16:57
"Англичанка" опять "гадит!"
Онинаснелюбят!
donnarosadalvadores 05 сентября 2018 | 16:59
Они заблудились(((
kochar 05 сентября 2018 | 17:00
С такой Высокой трибуны безответственные заявления не произносят.
Это вам не ГосДума.
don_ballon 05 сентября 2018 | 17:01
Классика. Британцам браво! Быстро, чётко, неопровержимо. Холмс курит трубку в туалете, Ватсон пилит на его скрипке.
tks 05 сентября 2018 | 17:14
Отчего верблюд не ест вату?
Не любит.
compare 05 сентября 2018 | 17:19
вот е-мое! только "орбаньело" разучил "калинку",в три притопа- и на тебе,стой,венгр,не время для плясок?
krs_sk 05 сентября 2018 | 17:32
Кремлевские патриоты все, как один, ждут персональных санкций и примут их с гордостью...
zolingen 05 сентября 2018 | 17:38
Дожимайте уже, интеллигенты, блин. Не тот случай, чтоб миндальничать.
sedoievgeniy 05 сентября 2018 | 17:42
Мэй и Джонсон едут в лифте.
- Чертовы русские!
- Что в этот раз?
- Они дошли до того, что портят тут нам воздух!
- А я подумал это вы.