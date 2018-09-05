Минфин пока не будет предлагать введение минимальной цены на пиво и маркировки всей продукции, при этом готов обсудить такую меру. По крайней мере, об этом заявил замминистра финансов Илья Трунин. Скорее всего, минимальная цена литра пива составит примерно 80 рублей, — сказал в эфире РБК глава Центра исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз.

Минфин устанавливает минимальные цены на алкоголь с 2009-го года в целях борьбы с теневым производством.