Минфин пока не будет предлагать введение минимальной цены на пиво и маркировки всей продукции
Минфин пока не будет предлагать введение минимальной цены на пиво и маркировки всей продукции, при этом готов обсудить такую меру. По крайней мере, об этом заявил замминистра финансов Илья Трунин. Скорее всего, минимальная цена литра пива составит примерно 80 рублей, — сказал в эфире РБК глава Центра исследований рынка алкоголя Вадим Дробиз.
Минфин устанавливает минимальные цены на алкоголь с 2009-го года в целях борьбы с теневым производством.
Комментарии2
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sasass 05 сентября 2018 | 16:18
Конская моча намного дороже будет...)))
abuvgrobu 05 сентября 2018 | 16:24
КАЧЕСТВО пива надо доводить до немецкого, а не поднимать цены на ослиную мочу.
А так пиво в Чехии и Германии на уровне, а вот цены...
В Германии кружка - 5-6 евро
В Чехии - 90-120 руб
У нас этого уровня - от 300-350 руб за кружку