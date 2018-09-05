Фильм «Похищенные сокровища Европы» все-таки выйдет завтра в российский прокат
Минкульт готов выдать ему прокатное удостоверение. Это произошло после того, как прокатчики забили тревогу. Почему — «Эху Москвы» рассказал гендиректор компании «Невафильм» Олег Березин.
Задержка с выдачей прокатного удостоверения была связана с необходимостью дополнительных консультаций с юристами, — пояснила «Эху Москвы» директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.
По ее словам, целостность фильма нарушена не будет – завтра он может выйти в прокат.
Комментарии4
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noxepy_88 05 сентября 2018 | 16:04
ЗРАДА!
post_v 05 сентября 2018 | 16:07
свастика....
есть фотография Молотова, награжденного финским орденом Белой Розы - у этого ордена золотая цепь со свастикой…..
Является ли публикация данной фотографий или ее выкладывание в социальных сетях преступлением, предусмотренным частью первой статьи 345.1 уголовного кодекса: «одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенное публично»?
Нужно ли привлечь В.М.Молотова к ответственности посмертно?
equus 05 сентября 2018 | 16:15
Это была рекламная акция..?
;-)
nikolaitschi 05 сентября 2018 | 16:24
Отличная рекламная компания! Запрещено - значит хорошо.