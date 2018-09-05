Фильм «Похищенные сокровища Европы» все-таки выйдет завтра в российский прокат

Минкульт готов выдать ему прокатное удостоверение. Это произошло после того, как прокатчики забили тревогу. Почему — «Эху Москвы» рассказал гендиректор компании «Невафильм» Олег Березин.

Задержка с выдачей прокатного удостоверения была связана с необходимостью дополнительных консультаций с юристами, — пояснила «Эху Москвы» директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.

По ее словам, целостность фильма нарушена не будет – завтра он может выйти в прокат.