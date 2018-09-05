Мария Захарова^ Новые данные британской стороны по делу Скрипалей российским официальным лицам ничего не говорят

Об этом, в частности, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова и помощник президента Юрий Ушаков. Скотланд-Ярд назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей – это некто Александр Петров и Руслан Боширов. Именно эти имена значились в документах, по которым они приехали в Лондон. Британская сторона признает, что, скорее всего, имена вымышленные.

Атака на Скрипалей была санкционирована, возможно, высшим руководством России. Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Тереза Мэй призвала союзников Великобритании усилить борьбу против ГРУ. Она также настаивает на введении очередных санкций в отношении России.