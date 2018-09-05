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16:00, 05 сентября 2018

Мария Захарова^ Новые данные британской стороны по делу Скрипалей российским официальным лицам ничего не говорят

Об этом, в частности, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова и помощник президента Юрий Ушаков. Скотланд-Ярд назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей – это некто Александр Петров и Руслан Боширов. Именно эти имена значились в документах, по которым они приехали в Лондон. Британская сторона признает, что, скорее всего, имена вымышленные.

Атака на Скрипалей была санкционирована, возможно, высшим руководством России. Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Тереза Мэй призвала союзников Великобритании усилить борьбу против ГРУ. Она также настаивает на введении очередных санкций в отношении России.

Комментарии

20

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johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 16:03

Нормальное правосудие сильно не скоростью, а НЕОПРВЕРЖИМОСТЬЮ Доказательств ... над этим, очевидно, следствие и работало ...


ematveev 05 сентября 2018 | 16:07

johnbmw:

Неопровержимость доказательств - это как минимум достоверное установление личности преступника. А сейчас это на уровне "Вон те двое вроде бы. И вроде бы по распоряжению высшего руководства"

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 16:09

ematveev: Неопровержимость доказательств - это как минимум достоверное установление личности преступника / - Спец в расследовании????
уверены в том что ЛЯПНУЛИ??????

(комментарий скрыт)

arye_11 05 сентября 2018 | 16:09

ematveev:
А подсудимый обычно и отрицает все предъявляемые ему обвинения.
Такова уголовная психология, уходить в глухую отрицаловку.
Поэтому мировая юриспруденция и выработала принцип - не обвиняемый доказывает свою невиновность, а обвиняющий доказывает виновность обвиняемого.
А дальше будет суд, честный и справедливый(имеется ввиду суд британский, а не басманный)...

vilingrad 05 сентября 2018 | 16:12

arye_11: Жалко, Патрик вроде как издох. Он бы объяснил, почему британцы неправы. А так мы тут все в потемках:)

olegleon 05 сентября 2018 | 16:18

arye_11: доказывает фактами и вещдоками, а не "ну они же в этом городе были".
т.е. отпечатки пальцев, анализ ДНК и т.д.

kottigr1 05 сентября 2018 | 16:24

olegleon: Может Вам еще и снимки с американских спутников показать ?

(комментарий скрыт)

dsa_dsf 05 сентября 2018 | 16:13

ematveev: у "тех двоих" в номере найдены следы ов, но вы можите продолжать дальше включать дурачка

ostapbey 05 сентября 2018 | 16:03

Сами знали.. Ничего нового
Даже..

ura_123 05 сентября 2018 | 16:04

#авыдокажите и вааще #ихтамнет!

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 16:06

ura_123: ... УЖЕ нет ... Давно ...

glotov 05 сентября 2018 | 16:10

Из бодрой массы своих агентов британские спецслужбы выбрали самых подходящих:

http://www.imageup.ru/img69/3162569/b7a1823e29e975362ce4d17d150f5924.jpg

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 16:12

glotov: Стрелков о Захарченко: «Тупой вор и жулик» - https://www.infox.ru/news/278/social/rupolitics/208387-strelkov-o-zaharcenko-tupoj-vor-i-zulik?utm_source=infox.sg

neitral_n 05 сентября 2018 | 16:12

Ещё бы! Вот когда Скрипаль скажет - я сам отравился и дочь родную траванул - вот тогда Маня скажет: ну вот видите! Я ж предупреждала! ))))

hz6691 05 сентября 2018 | 16:13

Моя твоя не понимай. Нихт ферштейн.

platonnekafrin 05 сентября 2018 | 16:15

Мне Маша Захарова с такой новой крышечкой ^ мне даже больше нравится. С такой крышечкой не только всякая моча росой ей кажется, а даже дуло танковое, что та соломинка в заду (прошу прощения) глазу.

jamba 05 сентября 2018 | 16:15

Сейчас начнется "Перебранка Курбского с Грозным"!;)) Но англичане, заведомо в информационном проигрыше. Врать и изворачиваться, часть нашей ментальности ( об этом еще акад. Павлов писал), т.с, тяжелое наследие многовекового рабства;)))

eduard53 05 сентября 2018 | 16:20

Да если даже воблоглазый будет в прямом эфире жрать твоих детей,
тебе это ничего не скажет ...

agamasat 05 сентября 2018 | 16:21

Как сообщает журналист Люк Хардинг из The Guardian, вероятно, Александр Петров и Руслан Боширов — не настоящие имена. Однако российские паспорта, которые использовали эти люди, были подлинными. Захаровой, прежде чем что-то блеять, надо бы запрос сделать - кому, когда и кто выдал паспорта на эти имена. Однако, российский МИД не заинтересован в выявлении этих лиц, что говорит само за себя.

vor_on 05 сентября 2018 | 16:22

путинская ОПГ как обычно отказывается от своих солдат
фраза: "бабы новых нарожают" по сей день актуальна

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