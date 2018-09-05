Тайфун «Джеби» добрался до Сахалина

Там из-за схода селей нарушено транспортное сообщение, энергоснабжение, на многих трассах заблокированы автомобили. В Хабаровском крае ветер сорвал кровлю у одной из школ, пострадала 12-летняя девочка. Тайфун ранее бушевал в Японии. Он признан самым мощным за последние 25 лет. Погибли 3 человека.