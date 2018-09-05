Глава ЦИКа Элла Памфилова не согласна с тезисом о неконкурентных выборах, которые состоятся 9 сентября
По ее словам, в некоторых регионах кипят настоящие страсти, но она уверена, что они трансформируются в нормальное проведение выборов. По данным ЦИКа, на выборах депутатов заксобраний, которые пройдут в 16 регионах, конкуренция в среднем составляет 10 человек на 1 мандат.
Комментарии23
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rihard 05 сентября 2018 | 15:34
Панфиловой надо зрение проверять почаще.
danko1 05 сентября 2018 | 15:42
rihard: Лучше бы она согласилась с тем, что выборы в России уничтожены.
И огласила это публично.
gordy 05 сентября 2018 | 15:53
"...в некоторых регионах кипят настоящие страсти, ...."
Как по Шекспиру?
vasilevich58 05 сентября 2018 | 16:04
Памфилова деградировала на наших глазах из почти порядочной девушки в женщину с пониженной социальной ответственностью.
paron 05 сентября 2018 | 15:59
rihard: А лучше совесть иметь.
kottigr1 05 сентября 2018 | 15:35
Кто платит, тот и музыку заказывает.. Кто танцует и ужинает Эллу...?
fleyta6 05 сентября 2018 | 15:58
kottigr1: Её кто-то ужинает???
kottigr1 05 сентября 2018 | 16:01
fleyta6: Действительно.. "ужинает" это не про подъедалово в Кремле.
petrivanov 05 сентября 2018 | 15:36
"Честный выбор не может быть из одного?!" - цитата из "засада Ильича".
m_anuchin 05 сентября 2018 | 15:37
Бедная Элла, как она будет оправдываться перед Всевышнем (не имею в виду ВВП)!?...
zapadnay 05 сентября 2018 | 15:48
m_anuchin:
ЧЕ она бедная-то?! Человек творец своего пути.
m_anuchin 05 сентября 2018 | 15:53
zapadnay: с христианских позиций бедная, значит заблудшая...
fantforbarbi 05 сентября 2018 | 15:37
Это анекдот)))??? До каких низов можно катиться??? Потеряв по ходу все хорошее …..
eduard53 05 сентября 2018 | 15:38
А кого интересует мнение, точнее - предписанная вертухальным назначенцам-холуям орально-письменная байда?
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 15:40
10 человек на мандат... Скотство сплошное, а не женитьба.
galina6837 05 сентября 2018 | 15:49
всё в старом добром стиле несознанки... Настамннет, выфсёврети, атыдокажи, этонемы...
Теперь мынесогласны...
piterrr 05 сентября 2018 | 15:50
Похоже ещё одна гэбистская прошмандовка торчит на коксе..
cromwel 05 сентября 2018 | 15:50
Я со смеху чуть супом не подавился...
doxerom 05 сентября 2018 | 15:59
Как же достали все эти несменяемые годами рожи.
hiryrg 05 сентября 2018 | 16:00
О! Бородатая чурова вылезла...
ed10075 05 сентября 2018 | 16:01
Ох уж эта Памфилова...
С молодости честь берегла, а к старости очень удачно удачно вложила ее в коммерческий проект "Выборы".
manfred 05 сентября 2018 | 16:15
Нууу...Это не новость. Элла Памфилова уже давно с одной стороны "ни с чем не согласна", зато с другой "на всё согласна"
nikolaitschi 05 сентября 2018 | 16:18
Вместо организации нормальных выборов торговля трансформерами?