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15:31, 05 сентября 2018

Глава ЦИКа Элла Памфилова не согласна с тезисом о неконкурентных выборах, которые состоятся 9 сентября

По ее словам, в некоторых регионах кипят настоящие страсти, но она уверена, что они трансформируются в нормальное проведение выборов. По данным ЦИКа, на выборах депутатов заксобраний, которые пройдут в 16 регионах, конкуренция в среднем составляет 10 человек на 1 мандат.

Комментарии

23

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rihard 05 сентября 2018 | 15:34

Панфиловой надо зрение проверять почаще.

danko1 05 сентября 2018 | 15:42

rihard: Лучше бы она согласилась с тем, что выборы в России уничтожены.
И огласила это публично.

gordy 05 сентября 2018 | 15:53

"...в некоторых регионах кипят настоящие страсти, ...."


Как по Шекспиру?

vasilevich58 05 сентября 2018 | 16:04

Памфилова деградировала на наших глазах из почти порядочной девушки в женщину с пониженной социальной ответственностью.

paron 05 сентября 2018 | 15:59

rihard: А лучше совесть иметь.

kottigr1 05 сентября 2018 | 15:35

Кто платит, тот и музыку заказывает.. Кто танцует и ужинает Эллу...?

fleyta6 05 сентября 2018 | 15:58

kottigr1: Её кто-то ужинает???

kottigr1 05 сентября 2018 | 16:01

fleyta6: Действительно.. "ужинает" это не про подъедалово в Кремле.

petrivanov 05 сентября 2018 | 15:36

"Честный выбор не может быть из одного?!" - цитата из "засада Ильича".

m_anuchin 05 сентября 2018 | 15:37

Бедная Элла, как она будет оправдываться перед Всевышнем (не имею в виду ВВП)!?...

zapadnay 05 сентября 2018 | 15:48

m_anuchin:
ЧЕ она бедная-то?! Человек творец своего пути.

m_anuchin 05 сентября 2018 | 15:53

zapadnay: с христианских позиций бедная, значит заблудшая...

fantforbarbi 05 сентября 2018 | 15:37

Это анекдот)))??? До каких низов можно катиться??? Потеряв по ходу все хорошее …..

(комментарий скрыт)

eduard53 05 сентября 2018 | 15:38

А кого интересует мнение, точнее - предписанная вертухальным назначенцам-холуям орально-письменная байда?

platonnekafrin 05 сентября 2018 | 15:40

10 человек на мандат... Скотство сплошное, а не женитьба.

(комментарий скрыт)

galina6837 05 сентября 2018 | 15:49

всё в старом добром стиле несознанки... Настамннет, выфсёврети, атыдокажи, этонемы...
Теперь мынесогласны...

piterrr 05 сентября 2018 | 15:50

Похоже ещё одна гэбистская прошмандовка торчит на коксе..

cromwel 05 сентября 2018 | 15:50

Я со смеху чуть супом не подавился...

doxerom 05 сентября 2018 | 15:59

Как же достали все эти несменяемые годами рожи.

hiryrg 05 сентября 2018 | 16:00

О! Бородатая чурова вылезла...

ed10075 05 сентября 2018 | 16:01

Ох уж эта Памфилова...
С молодости честь берегла, а к старости очень удачно удачно вложила ее в коммерческий проект "Выборы".

(комментарий скрыт)

manfred 05 сентября 2018 | 16:15

Нууу...Это не новость. Элла Памфилова уже давно с одной стороны "ни с чем не согласна", зато с другой "на всё согласна"

nikolaitschi 05 сентября 2018 | 16:18

Вместо организации нормальных выборов торговля трансформерами?

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