Глава ЦИКа Элла Памфилова не согласна с тезисом о неконкурентных выборах, которые состоятся 9 сентября

По ее словам, в некоторых регионах кипят настоящие страсти, но она уверена, что они трансформируются в нормальное проведение выборов. По данным ЦИКа, на выборах депутатов заксобраний, которые пройдут в 16 регионах, конкуренция в среднем составляет 10 человек на 1 мандат.