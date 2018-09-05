Мосгорсуд оставил Алексея Навального под арестом

Жалоба защиты была отклонена. В конце августа Тверской суд признал политика виновным в повторном нарушении правил проведения акции публичных мероприятий. Речь шла об акции, которая состоялась еще в январе. Решение об аресте на 30 суток было принято в разгар подготовки сторонниками Алексея Навального протестных акций 9 сентября.