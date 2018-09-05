Мосгорсуд оставил Алексея Навального под арестом
Жалоба защиты была отклонена. В конце августа Тверской суд признал политика виновным в повторном нарушении правил проведения акции публичных мероприятий. Речь шла об акции, которая состоялась еще в январе. Решение об аресте на 30 суток было принято в разгар подготовки сторонниками Алексея Навального протестных акций 9 сентября.
Комментарии5
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askol2016 05 сентября 2018 | 15:37
Придется Алексею подавать жалобу в ЕСПЧ и, хошь не хош, получать денежную компенсацию от государства, тысяч так 80 евро. А эти деньги пригодятся ему для новых разоблачений путинского ворья.
opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 15:44
Могорсуд это филиал воровской власти ...Никакой самостоятельности и независимости.
savbensmb 05 сентября 2018 | 15:47
А статья 31 Конституции Российской Федерации? Что он нарушил?
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 15:55
У Московского городского суда есть скульптурная композиция - два быка уперлись в друг друга рогами. Животные вылеплены грамотным мясником: даже вегану легко разобрать, что там дерутся не коровы.
nikolaitschi 05 сентября 2018 | 16:21
Я лично об акции 9 сентября узнал от Центризбиркома. Теперь будут Яндекс запрещать, а Панфилову в кутузку?