В Эстонии задержанные штабной офицер Сил обороны Эстонии и его отец по подозрению в шпионаже в пользу России
Предположительно они передавали секретные данные ГРУ в течение пяти лет. Один из задержанных имел доступ к проектам развития артиллерии Эстонии. Будет создана специальная комиссия, чтобы оценить ущерб, нанесенный стране.
Комментарии11
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tv_victim 05 сентября 2018 | 15:37
Анекдот с первого до последнего слова! Какая может быть там "артиллерия"? Какие у них могут быть "секреты"? Курам на смех вся их "армия"!
kottigr1 05 сентября 2018 | 15:39
tv_victim: Надо российских шпионов отлавливать в странах Европыи высылать на ПМЖ в Россию. Большего наказания для них даже сложно представить..
tvitov66 05 сентября 2018 | 15:43
kottigr1: "есть такая буква" - нужно все высокодуховные валютные счета перевести в рубли по курсу на 12.08.2008 - 25,06 руб./$1 и вернуть сверхдержаве
eniro 05 сентября 2018 | 15:59
kottigr1: И очень зря. Предоставили бы им гражданство и службу на государство, был бы лучший эффект. В конце концов, это хоть какие -то интеллектуалы. Простенько так:" Ваня, тебя высылаем с большой вонью. Есть вариант..." И это должен знать каждый "шпиен".
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 15:54
А ведь похоже, что британцы решили вывалить кучу материалов от своего крота в российском ГРУ...
fig_vvam 05 сентября 2018 | 15:57
tv_victim: Да, ГРУ без дела не сидит.
Все стратегические планы НАТО разведало по развитию артиллерии Эстонии.
Небось целый отдел работает по Эстонии. Ценность большую сведения представляют. Не зря ребята зарплату получают.
unprejudiced 05 сентября 2018 | 15:47
анекдот дня - секретные данные в Эстонии ))
tvitov66 05 сентября 2018 | 15:53
unprejudiced: а что вы конкретно имеете против смертоносных эстонских ручных белок-летяг и эстонских боевых плотов?
zztop1960 05 сентября 2018 | 16:02
unprejudiced: В Эстонии , например , находится Центр кибербезопасности НАТО
unprejudiced 05 сентября 2018 | 16:17
zztop1960: откуда антироссийские тролли чтоли пишут всякий бред на Эхе?
ryabihina_olga 05 сентября 2018 | 16:03
Арендованный танк похоже не вернули. а пени в ущерб засчитали.)