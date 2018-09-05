Тереза Мэй: Двое подозреваемых по делу Скрипалей являются офицерами ГРУ

Об этом в британском парламенте заявила премьер Тереза Мэй. Она отметила, что имена подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов – скорее всего, псевдонимы. Но именно эти имена и фамилии значатся в документах, по которым они приехали в Великобританию. Ранее глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу заявил, что прокуратура Великобритании получила международный ордер на арест двух россиян.

Скотланд-Ярд утверждает, что в гостиничном номере в Лондоне, где останавливались россияне, были обнаружены следы нервно-паралитического вещества «Новичок». Мужчины предположительно приехали в Великобританию 2 марта и вернулись в Россию через 2 дня.