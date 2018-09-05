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15:30, 05 сентября 2018

Тереза Мэй: Двое подозреваемых по делу Скрипалей являются офицерами ГРУ

Об этом в британском парламенте заявила премьер Тереза Мэй. Она отметила, что имена подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов – скорее всего, псевдонимы. Но именно эти имена и фамилии значатся в документах, по которым они приехали в Великобританию. Ранее глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу заявил, что прокуратура Великобритании получила международный ордер на арест двух россиян.

Скотланд-Ярд утверждает, что в гостиничном номере в Лондоне, где останавливались россияне, были обнаружены следы нервно-паралитического вещества «Новичок». Мужчины предположительно приехали в Великобританию 2 марта и вернулись в Россию через 2 дня.

Комментарии

50

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(комментарий скрыт)

noxepy_88 05 сентября 2018 | 15:33

Дали две плохого качества картинки. Дали два "псевдонима". Всё. Этого достаточно, чтоб обвинять на государственном уровне, и пипл хавает... Я в шоке, дорогая редакция... ЕГЭ и отсутствие карательной психиатрии сделали таки свое дело. Путин, проклятый дотянулся. Даже...

rihard 05 сентября 2018 | 15:37

noxepy_88: Тебе надо было чтобы они в фотоателье сфотографировались? Подробности от Британского суда узнаешь!

danko_dirka 05 сентября 2018 | 15:40

noxepy_88: Владимир Путин и бабка данко1. Из маями.

johio 05 сентября 2018 | 15:44

danko_dirka: Анатолий Собчак одним из первых подружился с Новичком. Дальше из года в год лишь повторы. И уже нет той свежести мысли.

danko_dirka 05 сентября 2018 | 15:45

johio: а ты подружился с Дурачком. Точнее с дурочкой1 из маями. Спец по всем.

minerr 05 сентября 2018 | 15:47

А че Скрипалей тогда так прячут, что дсаже с матерью поговорить не дают? Неужели боятся, что и через телефон их смогут дотравить?

johio 05 сентября 2018 | 15:55

minerr: Все боятся. Путин боится собственных граждан, люди боятся карателей Путина. Эпоха такая - Путинская.

minerr 05 сентября 2018 | 15:57

johio: Сам то, надеюсь, пишешь из-под кровати с кастрюлей на голове? И, кстати, не вздумай дверь никому открывать, а то вдруг это Путин звонит- пришел новичком тебя отравить.

neon001 05 сентября 2018 | 16:25

minerr: а ты откуда пишешь?

venezianez49 05 сентября 2018 | 16:04

johio: "...уже нет той свежести мысли..." ...................
Да и враньё, которое Вы тут распространяете, тоже не очень свежее.

drunk_rhino 05 сентября 2018 | 16:13

rihard: Британскому суду веры не больше чем цыганке в переходе. Ангажированные как и везде.

kottigr1 05 сентября 2018 | 15:33

- Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — Захарова.
- Так же ничего не говорят их имена, отчества, звания, послужной список, место прописки, номер паспорта, их карточки из областной поликлиники, сведения о их родителях, их фотографии..
- Вот оригинал приказа ГРУ об отравлении к примеру не заверен нотариусом..
- Нужна хоть какая-то конкретика - добавила Мария.

noxepy_88 05 сентября 2018 | 15:39

kottigr1: Котик, признайся, ты матрас Шендеровича, точно?!!

kottigr1 05 сентября 2018 | 15:42

noxepy_88: Перепил ?

noxepy_88 05 сентября 2018 | 15:52

kottigr1: Да лан, чо ты! Мне кажется, ты не должен этого стесняться.

kottigr1 05 сентября 2018 | 15:53

noxepy_88: Стеснятся должна твоя белка.. Даже она не выпьет больше тебя.

venezianez49 05 сентября 2018 | 16:07

noxepy_88:
Он этим гордиться должен - не каждому матрасу такая честь выпадает.

clandestino 05 сентября 2018 | 15:48

kottigr1: И сплясала

minerr 05 сентября 2018 | 16:02

kottigr1: /// Двое подозреваемых по делу Скрипалей являются офицерами ГРУ////

Насколько я знаю ГРУ была распущена в 1992-м году. Но британские спецслужбы, видимо, этого не знают? Походу, ты тоже не в курсе.

kottigr1 05 сентября 2018 | 16:10

minerr: ГРУ не был распущен, а преобразован в Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

platonnekafrin 05 сентября 2018 | 15:35

Тереза Мей грубо нарушает указ Президента Российской Федерации "О запрете разглашения сведений о специальных секретных убийцах, выполняющих задания Родины за рубежом". (Это для Бастрыкина, который то ли отдыхает, то ли повесился).

abuvgrobu 05 сентября 2018 | 15:38

Видимо при получении визы, они представили удостоверения личности офицеров ГРУ.
Смените режиссёра инсценировки, сценарий трещит по швам и зевоту вызывает.

basel812 05 сентября 2018 | 15:39

Ну, давай, Мария, ЖГИ !

vovan19 05 сентября 2018 | 15:39

С большой долей вероятности Тереза Мэй - офицер ГРУ.

ematveev 05 сентября 2018 | 15:40

Это что ж за такое ОВ, которое мало того, что продержалось в номере все лето, так еще и никого не отравило за все это время?
Британские сказочники совсем уже что-то правдоподобное сочинять разучились?

Кстати, почему не написать было, что в номере так же был обнаружен паспорт? Или водительское? В ЕС же вроде как принято устанавливать личности террористов по паспортам, оставленным в машине?

glotov 05 сентября 2018 | 15:40

Конечно, псевдонимы. Это сотрудники британских спецслужб, участвовавшие в инсценировке.

jetsam 05 сентября 2018 | 15:43

а стране, где сажают за лайк поста - все фиолетово.
и какие доказательства и кто виновник и явно ли или тайно ли.....
фиолетово.
скрепоносцы суду не подлежат - ведь никто же не судит колесо от телеги????
нет? ну на нет и суда нет.

boseal 05 сентября 2018 | 15:43

Странно как-то получается - следы "новичка" в гостиничном номере есть, а жертв нет. Эта субстанция избирательно кидается на потенциального врага?
Кстати гостиничный номер тоже придется снести, как и дом Скрипалей. Вместе с котами, мышами и пауками).

andrii1979 05 сентября 2018 | 15:45

Уточняю. Москали, вам полная жопа!

piterjanis 05 сентября 2018 | 15:52

andrii1979: да-да,очень боимся.сугс

noxepy_88 05 сентября 2018 | 15:54

andrii1979: А что ещё может предложить хохол?

puzanov 05 сентября 2018 | 15:59

andrii1979: Раздался голос из жопы....

sergs_sergs 05 сентября 2018 | 16:15

puzanov: так молчите

drunk_rhino 05 сентября 2018 | 16:15

andrii1979: Если жопа будет принадлежать тем украинкам что стоят на Тверской то мы не против. )

glotov 05 сентября 2018 | 15:46

Я вспомнил, где их видел!:

http://www.imageup.ru/img69/3162569/b7a1823e29e975362ce4d17d150f5924.jpg

askol2016 05 сентября 2018 | 15:47

Еще одно доказательство, что Путин - международный террорист и его в Гааге ждет виселица

drunk_rhino 05 сентября 2018 | 16:18

askol2016: А когда ждет? А то все обещаете-обещаете, а воз и ныне там. Может вы просто пустобрехи и жалкие ничтожества? )

ematveev 05 сентября 2018 | 15:51

Кто-нибудь скажите Мэй, что ГРУ уж с десяток лет как расформировано.
С эстонцами-то понятно: у них до сих пор шпионы ГРУ работают и они их успешно ловят. Но от Великобритании ожидалась большая гибкость ума.

cromwel 05 сентября 2018 | 15:54

Быстро их расскусили. Не иначе на границе вместо паспортов корочки ГРУ засветили.

sergs_sergs 05 сентября 2018 | 16:21

cromwel: Глубина вашей мысли просто поражает... Значит разведка британии может установить шпионов только если те предъявляют корочки на границе... Поразительно

lager23 05 сентября 2018 | 15:55

Офицеры ГРУ никчёмные и безмозглые недоумки, не способна заметать следы и шастащие по Лондону парой, как два дебила!
Неудачники из ГРУ, Роскосмос с дырками в "Союзах",, МИД с его кокаином, постоянно врущее МО ... куда страна катится, товарищи??????

nds_01 05 сентября 2018 | 15:58

Можно нести чушь по поводу фотографий - нечеткие, подделали (ага), эти люди действовали по собственной инициативе - ну чо, вот такие у них горячие сердца... Только новичок, следы которого были обнаружены в гостиничном номере, в магазинах военторга не продают.

glotov 05 сентября 2018 | 16:04

nds_01: Открою секрет: чтобы обнаружить "новичок" в номере - нужно прийти в номер со своим "новичком".

nds_01 05 сентября 2018 | 16:25

glotov: И я даже знаю, откуда вам этот секрет известен: из кругов, имеющих отношение к полиции, которая подбрасывает улики туда, где их отродясь не бывало. Логика "если у нас так, то и у них - тоже" пока не принята на вооружение российской пропагандой. Официальная парадигма: "если им можно, почему нам нельзя?" И кого новичком отравили англичане на территории России?

kisa2000 05 сентября 2018 | 16:03

ну, теперь на неделю, только эту новость и будут теребить.

fosst13 05 сентября 2018 | 16:08

ГРУ ГШ ВС РФ! Ох, прямо как украинские сми читаешь.

drunk_rhino 05 сентября 2018 | 16:11

Старой ведьме врать не привыкать. )

vsokolov 05 сентября 2018 | 16:14

Ни на что серьезное ГРУ не способно. Сидели бы уж тогда тихо. Вообще в стране разгул некомпетентности. Как только Крымский мост еще не рухнул...

goshan31 05 сентября 2018 | 16:15

Да и какая разница как их там реально зовут?.., а вот на месте ребят я бы не хотел оказаться...

vor1986 05 сентября 2018 | 16:23

Хорошо что свалили быстро, а то было бы как после ликвидации Яндарбиева, где-нибудь в Шереметьево пришлось бы задерживать ни в чем невиновных британцев и тихо обменять на своих.

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