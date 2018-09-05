Тереза Мэй: Двое подозреваемых по делу Скрипалей являются офицерами ГРУ
Об этом в британском парламенте заявила премьер Тереза Мэй. Она отметила, что имена подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов – скорее всего, псевдонимы. Но именно эти имена и фамилии значатся в документах, по которым они приехали в Великобританию. Ранее глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу заявил, что прокуратура Великобритании получила международный ордер на арест двух россиян.
Скотланд-Ярд утверждает, что в гостиничном номере в Лондоне, где останавливались россияне, были обнаружены следы нервно-паралитического вещества «Новичок». Мужчины предположительно приехали в Великобританию 2 марта и вернулись в Россию через 2 дня.
Комментарии50
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
noxepy_88 05 сентября 2018 | 15:33
Дали две плохого качества картинки. Дали два "псевдонима". Всё. Этого достаточно, чтоб обвинять на государственном уровне, и пипл хавает... Я в шоке, дорогая редакция... ЕГЭ и отсутствие карательной психиатрии сделали таки свое дело. Путин, проклятый дотянулся. Даже...
rihard 05 сентября 2018 | 15:37
noxepy_88: Тебе надо было чтобы они в фотоателье сфотографировались? Подробности от Британского суда узнаешь!
danko_dirka 05 сентября 2018 | 15:40
noxepy_88: Владимир Путин и бабка данко1. Из маями.
johio 05 сентября 2018 | 15:44
danko_dirka: Анатолий Собчак одним из первых подружился с Новичком. Дальше из года в год лишь повторы. И уже нет той свежести мысли.
danko_dirka 05 сентября 2018 | 15:45
johio: а ты подружился с Дурачком. Точнее с дурочкой1 из маями. Спец по всем.
minerr 05 сентября 2018 | 15:47
А че Скрипалей тогда так прячут, что дсаже с матерью поговорить не дают? Неужели боятся, что и через телефон их смогут дотравить?
johio 05 сентября 2018 | 15:55
minerr: Все боятся. Путин боится собственных граждан, люди боятся карателей Путина. Эпоха такая - Путинская.
minerr 05 сентября 2018 | 15:57
johio: Сам то, надеюсь, пишешь из-под кровати с кастрюлей на голове? И, кстати, не вздумай дверь никому открывать, а то вдруг это Путин звонит- пришел новичком тебя отравить.
neon001 05 сентября 2018 | 16:25
minerr: а ты откуда пишешь?
venezianez49 05 сентября 2018 | 16:04
johio: "...уже нет той свежести мысли..." ...................
Да и враньё, которое Вы тут распространяете, тоже не очень свежее.
drunk_rhino 05 сентября 2018 | 16:13
rihard: Британскому суду веры не больше чем цыганке в переходе. Ангажированные как и везде.
kottigr1 05 сентября 2018 | 15:33
- Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — Захарова.
- Так же ничего не говорят их имена, отчества, звания, послужной список, место прописки, номер паспорта, их карточки из областной поликлиники, сведения о их родителях, их фотографии..
- Вот оригинал приказа ГРУ об отравлении к примеру не заверен нотариусом..
- Нужна хоть какая-то конкретика - добавила Мария.
noxepy_88 05 сентября 2018 | 15:39
kottigr1: Котик, признайся, ты матрас Шендеровича, точно?!!
kottigr1 05 сентября 2018 | 15:42
noxepy_88: Перепил ?
noxepy_88 05 сентября 2018 | 15:52
kottigr1: Да лан, чо ты! Мне кажется, ты не должен этого стесняться.
kottigr1 05 сентября 2018 | 15:53
noxepy_88: Стеснятся должна твоя белка.. Даже она не выпьет больше тебя.
venezianez49 05 сентября 2018 | 16:07
noxepy_88:
Он этим гордиться должен - не каждому матрасу такая честь выпадает.
clandestino 05 сентября 2018 | 15:48
kottigr1: И сплясала
minerr 05 сентября 2018 | 16:02
kottigr1: /// Двое подозреваемых по делу Скрипалей являются офицерами ГРУ////
Насколько я знаю ГРУ была распущена в 1992-м году. Но британские спецслужбы, видимо, этого не знают? Походу, ты тоже не в курсе.
kottigr1 05 сентября 2018 | 16:10
minerr: ГРУ не был распущен, а преобразован в Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 15:35
Тереза Мей грубо нарушает указ Президента Российской Федерации "О запрете разглашения сведений о специальных секретных убийцах, выполняющих задания Родины за рубежом". (Это для Бастрыкина, который то ли отдыхает, то ли повесился).
abuvgrobu 05 сентября 2018 | 15:38
Видимо при получении визы, они представили удостоверения личности офицеров ГРУ.
Смените режиссёра инсценировки, сценарий трещит по швам и зевоту вызывает.
basel812 05 сентября 2018 | 15:39
Ну, давай, Мария, ЖГИ !
vovan19 05 сентября 2018 | 15:39
С большой долей вероятности Тереза Мэй - офицер ГРУ.
ematveev 05 сентября 2018 | 15:40
Это что ж за такое ОВ, которое мало того, что продержалось в номере все лето, так еще и никого не отравило за все это время?
Британские сказочники совсем уже что-то правдоподобное сочинять разучились?
Кстати, почему не написать было, что в номере так же был обнаружен паспорт? Или водительское? В ЕС же вроде как принято устанавливать личности террористов по паспортам, оставленным в машине?
glotov 05 сентября 2018 | 15:40
Конечно, псевдонимы. Это сотрудники британских спецслужб, участвовавшие в инсценировке.
jetsam 05 сентября 2018 | 15:43
а стране, где сажают за лайк поста - все фиолетово.
и какие доказательства и кто виновник и явно ли или тайно ли.....
фиолетово.
скрепоносцы суду не подлежат - ведь никто же не судит колесо от телеги????
нет? ну на нет и суда нет.
boseal 05 сентября 2018 | 15:43
Странно как-то получается - следы "новичка" в гостиничном номере есть, а жертв нет. Эта субстанция избирательно кидается на потенциального врага?
Кстати гостиничный номер тоже придется снести, как и дом Скрипалей. Вместе с котами, мышами и пауками).
andrii1979 05 сентября 2018 | 15:45
Уточняю. Москали, вам полная жопа!
piterjanis 05 сентября 2018 | 15:52
andrii1979: да-да,очень боимся.сугс
noxepy_88 05 сентября 2018 | 15:54
andrii1979: А что ещё может предложить хохол?
puzanov 05 сентября 2018 | 15:59
andrii1979: Раздался голос из жопы....
sergs_sergs 05 сентября 2018 | 16:15
puzanov: так молчите
drunk_rhino 05 сентября 2018 | 16:15
andrii1979: Если жопа будет принадлежать тем украинкам что стоят на Тверской то мы не против. )
glotov 05 сентября 2018 | 15:46
Я вспомнил, где их видел!:
http://www.imageup.ru/img69/3162569/b7a1823e29e975362ce4d17d150f5924.jpg
askol2016 05 сентября 2018 | 15:47
Еще одно доказательство, что Путин - международный террорист и его в Гааге ждет виселица
drunk_rhino 05 сентября 2018 | 16:18
askol2016: А когда ждет? А то все обещаете-обещаете, а воз и ныне там. Может вы просто пустобрехи и жалкие ничтожества? )
ematveev 05 сентября 2018 | 15:51
Кто-нибудь скажите Мэй, что ГРУ уж с десяток лет как расформировано.
С эстонцами-то понятно: у них до сих пор шпионы ГРУ работают и они их успешно ловят. Но от Великобритании ожидалась большая гибкость ума.
cromwel 05 сентября 2018 | 15:54
Быстро их расскусили. Не иначе на границе вместо паспортов корочки ГРУ засветили.
sergs_sergs 05 сентября 2018 | 16:21
cromwel: Глубина вашей мысли просто поражает... Значит разведка британии может установить шпионов только если те предъявляют корочки на границе... Поразительно
lager23 05 сентября 2018 | 15:55
Офицеры ГРУ никчёмные и безмозглые недоумки, не способна заметать следы и шастащие по Лондону парой, как два дебила!
Неудачники из ГРУ, Роскосмос с дырками в "Союзах",, МИД с его кокаином, постоянно врущее МО ... куда страна катится, товарищи??????
nds_01 05 сентября 2018 | 15:58
Можно нести чушь по поводу фотографий - нечеткие, подделали (ага), эти люди действовали по собственной инициативе - ну чо, вот такие у них горячие сердца... Только новичок, следы которого были обнаружены в гостиничном номере, в магазинах военторга не продают.
glotov 05 сентября 2018 | 16:04
nds_01: Открою секрет: чтобы обнаружить "новичок" в номере - нужно прийти в номер со своим "новичком".
nds_01 05 сентября 2018 | 16:25
glotov: И я даже знаю, откуда вам этот секрет известен: из кругов, имеющих отношение к полиции, которая подбрасывает улики туда, где их отродясь не бывало. Логика "если у нас так, то и у них - тоже" пока не принята на вооружение российской пропагандой. Официальная парадигма: "если им можно, почему нам нельзя?" И кого новичком отравили англичане на территории России?
kisa2000 05 сентября 2018 | 16:03
ну, теперь на неделю, только эту новость и будут теребить.
fosst13 05 сентября 2018 | 16:08
ГРУ ГШ ВС РФ! Ох, прямо как украинские сми читаешь.
drunk_rhino 05 сентября 2018 | 16:11
Старой ведьме врать не привыкать. )
vsokolov 05 сентября 2018 | 16:14
Ни на что серьезное ГРУ не способно. Сидели бы уж тогда тихо. Вообще в стране разгул некомпетентности. Как только Крымский мост еще не рухнул...
goshan31 05 сентября 2018 | 16:15
Да и какая разница как их там реально зовут?.., а вот на месте ребят я бы не хотел оказаться...
vor1986 05 сентября 2018 | 16:23
Хорошо что свалили быстро, а то было бы как после ликвидации Яндарбиева, где-нибудь в Шереметьево пришлось бы задерживать ни в чем невиновных британцев и тихо обменять на своих.