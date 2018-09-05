Подозреваемые в покушении на Скрипалей являются сотрудниками ГРУ — Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, сказала, что подозреваемые в отравлении Скрипалей в Солсбери работают в Главном разведывательном управлении Минобороны России. Трансляцию заседания ведет Ruptly.
Такие данные, по словам Мэй, были получены британской разведкой, которая проводит собственное расследование отравления. Теперь Великобритания намерена усилить наблюдение за работой российских спецслужб.— Медиазона
Комментарии23
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motooppic 05 сентября 2018 | 15:11
наши ребята молодцы. Все правильно Так держать! Западную волчью стаю надо принудить к демократии, и тогда демократия восторжествует!
fig_vvam 05 сентября 2018 | 15:17
motooppic: Молодцы-то молодцы, но вот среди этих молодцов есть паршивые овцы, которые этих молодцов продают оптом и в розницу за скромное, но приличное вознаграждение.
Очень даже приличное..
Так что скоро англичане будут знать настоящие имена и фамилии этих молодцов, их должности и звания.
arye_11 05 сентября 2018 | 15:20
fig_vvam:
При неверии в систему британского правосудия применяется волшебное слово "САНКЦИИ".
И не захочешь, а поверишь.
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 15:20
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ версия подтвердилась ... ничего удивительного ...
danko1 05 сентября 2018 | 15:24
johnbmw: Теперь еще скажут, что они давно уволены.
Да и вообще большой вопрос: живы ли они?
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 15:26
danko1: ... ну это уж "к бабке не ходи" ...
seryj_wolk 05 сентября 2018 | 16:03
johnbmw: Как ни будут крутиться, а фотографии и отпечатки пальцев находятся уже в базе данных. И никто не знает, как жизнь повернется, а эти уже на карандаше. Когда-нибудь всплывут если их свои же не ликвидируют. Пиф-паф и вы покойники ....
tvitov66 05 сентября 2018 | 15:26
danko1: из-за кремлевской стены, под звуки пурги и пургена, уже давно как прозвучало: "а это не мы"
kottigr1 05 сентября 2018 | 15:29
johnbmw:
Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — Захарова.
Так же ничего не говорят их имена, отчества, звания, место прописки, номер паспорта, их карточки из областной поликлиники, сведения о их родителях, их фотографии..
Вот оригинал приказа ГРУ об отравлении к примеру не заверен нотариусом..
Нужна хоть какая-то конкретика - добавила Мария.
mpb5819 05 сентября 2018 | 15:31
johnbmw: Появились два новых кандидата в депутаты.....
n27hb3675k 05 сентября 2018 | 16:14
johnbmw: Не, не так. Наиболее вероятная версия была подтверждена ее авторами. И правда, ничего удивительного.
post_v 05 сентября 2018 | 15:13
кто сейчас помнит "настоящие" фамилии тех российских "телефонистов" и сотрудника посольства РФ, которые взорвали в Катаре машину с Яндарбиевым?
fig_vvam 05 сентября 2018 | 15:22
post_v: первый секретарь посольства России в Катаре Александр Фетисов, Анатолий Белашков и Василий Богачев, Во всяком случае под этими фамилиями они работали в посольстве.
Где они сейчас неизвестно.
tvitov66 05 сентября 2018 | 15:29
fig_vvam: исходя из того, что каждый уважаемый православный патриот обучает своих детей и внуков в Британии то хватай любого за кредитку и их родные чо угодно достанут и привезут из любого сейфа сверхдержавы
mamiluk 05 сентября 2018 | 15:13
Двое граждан России, подозреваемые в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте этого года, являются «сотрудниками ГРУ»...
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Это мы уже слышали...а дальше?...Что дальше -то???..Родителей сотрудников ГРУ вызвать в британский парламент и указать на слабую моральную ответственность?!
glotze7 05 сентября 2018 | 15:16
mamiluk: Да нет милок, твоя мама теперь будет меньше и хуже кушать. А так - ничего.
starokozlovicky2gus 05 сентября 2018 | 15:13
З а х а р о в а (тряся колтунами): Вы фсё врети! У вас нет доказательствов!
socialism 05 сентября 2018 | 15:14
Мэй не человек, а ходячая брехня в юбке. Пусть лучше признается в собственной вине. Куда спрятала Скрипалей, негодяйка? Боишься правды?
alexander444 05 сентября 2018 | 15:17
А что их тогда так легко впустили в Британию? Не понимаю я этих бритишей. По какой визе летели? По туристической или еще какой? Британцы обычно весь мозг за визу "съедят", а тут все как-то легко и непринужденно. Еще интересен мотив.
glotov 05 сентября 2018 | 15:17
Фантазеры.
abuvgrobu 05 сентября 2018 | 15:36
Если верить западным политикам, то офицерами ГРУ является уже каждый второй на планете.
perectukin 05 сентября 2018 | 15:45
А кто же тогда вчера отравил двух бритишей опять же Новичком ?
Что то врет Терезка, или наших шпионов там как грязи ?
yakutt86 05 сентября 2018 | 16:15
Один раз Тереза уже опозорилась на всю Европу со своим "Хайли..." , на очереди позор №2.