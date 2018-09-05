Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, сказала, что подозреваемые в отравлении Скрипалей в Солсбери работают в Главном разведывательном управлении Минобороны России. Трансляцию заседания ведет Ruptly.

Такие данные, по словам Мэй, были получены британской разведкой, которая проводит собственное расследование отравления. Теперь Великобритания намерена усилить наблюдение за работой российских спецслужб.— Медиазона