Власти Москвы готовы потратить 100 миллионов рублей на разгон облаков в День города
Об этом говорится на сайте госзакупок. 8 и 9 сентября в столице ожидается сухая и теплая погода. В городе пройдет более трехсот мероприятий, в которых предположительно примут участие до 10 миллионов человек.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 05 сентября 2018 | 15:08
Если не повезет, то облака разгонять все-таки придется реально.
Но главное ведь - не разгон облаков как таковых, а "освоение бюджета".
А бюджет немалый.
в 2015 году власти Москвы готовы были потратить беспрецедентную сумму - более 430 миллионов рублей из бюджета на разгон облаков во время проведения праздничных мероприятий в столице 9 и 24 мая, 12 июня и в День города (Интерфакс).
Для разгона облаков над Москвой перед маскарад-парадом по случаю фестиваля левой молодежи в Сочи в 2017 – из бюджета Москвы выделили 98 миллионов рублей, а на празднование Нового 2018 года в Москве – всего лишь 1 миллиард, т.е. всего лишь в 10 раз больше?
"Мелко, Хоботов!"
danko1 05 сентября 2018 | 15:29
post_v: Лучше бы эти деньги отдали на лечение тех, кому это необходимо.
Людей бы спасли. А так- выкинутые буквально на воздух деньги. И на виолончели.
tvitov66 05 сентября 2018 | 15:33
danko1: Где то про разгон облаков уже было ...
"Подъем: шесть часов утра Семь часов утра:разгон облаков, установление хорошей погоды... С восьми до десяти - ПОДВИГ!"(с)
vezdehod 05 сентября 2018 | 15:55
danko1:
Лучше бы эти деньги отдали на лечение тех, кому это необходимо.
Людей бы спасли. А так- выкинутые буквально на воздух деньги. И на виолончели.
==================================================================================
Больные дети не голосуют, так что перебьются, а вот их родителей и стариков нельзя мочить, тначе не придут на избирательные загоны.
starokozlovicky2gus 05 сентября 2018 | 15:11
Лучше разогнать сами эти власти.
dwon 05 сентября 2018 | 15:13
Ну а чё, не из своего же кармана.
cromwel 05 сентября 2018 | 15:15
100 на шарики у избирательных участков, 100 на облака.... и т.д. к чему эта клоунада и имитация выборов? Ведь давно победитель назначен. Ну дайте вы эти деньги на хоспис больным, вы этим плюсов себе больше наберете
perectukin 05 сентября 2018 | 15:27
Вот уж Собянин забабахал себе и мерии пикничек на природе ....
Потом и на блядей хватит в кабаке посидеть , в гостиницу забуриться до утра .
not_old_teacher 05 сентября 2018 | 15:43
ДЕТИ ВМЕСТО ОБЛАКОВ!!!