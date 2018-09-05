ФК Ростов угрожает прекратить выступления на домашней арене

Футбольный клуб Ростов угрожает прекратить выступления на домашней арене, ссылаясь на то, что во время концерта газон может быть испорчен.

На официальном сайте клуба появилось обращение к болельщикам, в котором перед ними извиняются за то, что клуб может съехать с полюбившегося всем нового стадиона, построенного к чемпионату мира из-за того, что там назначен концерт исполнителя Басты. Руководители команды уверяют, что это напрочь испортит газон и приводят примеры, упоминая Петровский в Петербурге и даже знаменитый Лондонский Уэмбли. Концерт пройдет 29 сентября, но в случае если он состоится, Ростов будет играть домашние матчи на маленьком Олимпе до конца сезона. Напомню, что президент России Владимир Путин сказал, что все стадионы , построенные к чемпионату мира, будут переданы клубам через пять лет. Пока же, Ростов-ареной управляет компания «Спорт-ин», которая вопреки возражениям клуба назначила мероприятие. Российская премьер Лига осторожно поддержала Ростов, напомнив, что средняя посещаемость арены в этом сезоне больше 30 тысяч, а в лучшие дни доходит до 40. Реакции компании Спорт-Ин на этот ультиматум пока не последовало

Следующий после возможного концерта Басты матч российского чемпионата с участием Ростотва пройдет спустя 11 дней после мероприятия.