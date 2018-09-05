Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру в шорт-треке и покидает Россию

Об этом заявил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Он отметил, что спортсмен решил уехать из нашей страны по семейным обстоятельствам. Он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее. Напомню, Виктор Ан несколько лет назад получил российское гражданство.