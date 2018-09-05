Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру в шорт-треке и покидает Россию
Об этом заявил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Он отметил, что спортсмен решил уехать из нашей страны по семейным обстоятельствам. Он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее. Напомню, Виктор Ан несколько лет назад получил российское гражданство.
Комментарии11
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starokozlovicky2gus 05 сентября 2018 | 15:07
>Он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее.
Спортсмен, а соображает.
alex_omsk1 05 сентября 2018 | 15:09
Бежит от моческрепоносной...
seryj_wolk 05 сентября 2018 | 15:58
alex_omsk1: Сколько мог, из рфии выдоил, а как молоко кончилось, так давай до свидания. Дома лучше
zapadnay 05 сентября 2018 | 15:09
Главное. - будущее детей. И многое зависит правильного старта.
buva53 05 сентября 2018 | 15:18
Отжал скрепоносных на гражданство и свалил.
piterjanis 05 сентября 2018 | 15:23
Спасибо Виктору и удачи!
bergmann 05 сентября 2018 | 15:24
В отличиe от русских корeйцы отличаются умом и сообразитeльностью.
pontifig 05 сентября 2018 | 15:35
Гранаты,говорит ,тут не той системы
savbensmb 05 сентября 2018 | 15:39
До свиданья Москва до свида-а-нья, олимпийская сказка прощай..."
sterhogolub 05 сентября 2018 | 15:40
)))а не Белоленточник ли он часом?)
guini 05 сентября 2018 | 15:52
Увидел куда ведёт политика Путина иНе захотел оказаться в новой Северной Корее.