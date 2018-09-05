При землетрясении в Челябинской области пострадали несколько многоквартирных домов и социальных объектов

Первый подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксировали около четырех часов утра по местному времени, второй, как сообщают местные власти, произошел после полудня.

«Хорошо тряхнуло, никогда такого не было», — рассказывают челябинскому информагентству жители города Катав-Ивановск, который находится между Челябинском и Уфой. Именно на него пришелся эпицентр сейсмоактивности. По информации городских властей, из-за подземных толчков пострадали по меньшей мере 6 многоквартирных домов. В одном из корпусов центральной районной больницы появились трещины — пациентов пришлось эвакуировать. Повреждения в конструкции здания обнаружили и в местном индустриальном техникуме, а в одном из магазинов обрушилась часть потолка. Местные жители рассказали порталу Ufa1.ru, что, почувствовав подземные толчки, пытались связаться с МЧС по номеру 112, но в службе все звонки сбрасывали. В региональном МЧС пояснили прессе, что этот номер не относится к их ведомству, поскольку является федеральным центром обработки вызовов экстренных оперативных служб.

Сообщается, что жертв и пострадавших в результате землетрясения нет, а все объекты жизнеобеспечения работают в обычном режиме.

Сейсмическую активность зафиксировали в Башкирии, Свердловской и Челябинской областях. В городе Катав-Ивановск ввели режим чрезвычайной ситуации.