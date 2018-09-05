Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — Захарова.

Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

В постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия заявления Лондона о причастности в двух россиян к событиям в Солсбери и Эймсбери назвали «провокацией».

Обнародование имен россиян, подозреваемых в покушении на убийство Скрипалей, означает очередную степень снижения российского авторитета, — сказал Эху политолог Дмитрий Орешкин.

Дмитрий Орешкин напомнил, что из-за дела Скрипалей испортились не только отношения России и Великобритании, но и с другими странами.