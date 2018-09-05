Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — Захарова.
Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.
В постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия заявления Лондона о причастности в двух россиян к событиям в Солсбери и Эймсбери назвали «провокацией».
Обнародование имен россиян, подозреваемых в покушении на убийство Скрипалей, означает очередную степень снижения российского авторитета, — сказал Эху политолог Дмитрий Орешкин.
Дмитрий Орешкин напомнил, что из-за дела Скрипалей испортились не только отношения России и Великобритании, но и с другими странами.
Комментарии36
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luger_max_otto 05 сентября 2018 | 15:06
Ага, их по свежему путинскому указу засекретили- и Машка радостно заверещала... Собственно здесь интересно- где эта сладкая парочка всплывет: на мемориальном кладбище, или на ТВ шоу.
gordy 05 сентября 2018 | 15:07
"Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова."
Они принадлежат людям?
plidurok Андрей Филимонов 05 сентября 2018 | 15:20
gordy: В российских верхах и силовых структурах принято пользоваться кликухами, типа "Гангрена" или "Солдат". Поэтому, естественно, что имена ничего не значат.
gadbatat 05 сентября 2018 | 15:24
gordy:
представители мида? нет.
matsuvi 05 сентября 2018 | 15:55
gordy: Вернее, они липовые.
noxepy_88 05 сентября 2018 | 15:08
luger_max_otto: Да, да, да! Джунтельменам надо верить на слово!!!
kottigr1 05 сентября 2018 | 15:20
noxepy_88:
Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — Захарова.
Так же ничего не говорят их имена, отчества, звания, место прописки, номер паспорта, их карточки из областной поликлиники, сведения о их родителях.. Нужна хоть какая-то конкретика - добавила Мария Захарова.
noxepy_88 05 сентября 2018 | 15:35
kottigr1: Поросёночек, ты скучный.
splin2 05 сентября 2018 | 15:10
luger_max_otto: Назвали провокцией//
Ну а что остается делать. В противном случае придется признаться в отравлении Литвиненко и судить Лугового.
tom_tom 05 сентября 2018 | 15:14
Поматросил усских и бросил:
"Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру. Спортсмен также отказался работать в России в качестве тренера."
Гггг...
magna_tab 05 сентября 2018 | 15:24
luger_max_otto: скорее в Госдуре (по аналогии с Луговым)
aleksey5 05 сентября 2018 | 15:46
luger_max_otto: в государственной думе
idruker 05 сентября 2018 | 15:09
Захарова, эти имена говорят тебе, что твое государтсво должно найти этих людей, допросить, выяснить всю инфромацию о них, вынуть и положить на стол их железное алиби. Правда это касается только тех государств, которые дорожат своей репутацией и хотят иметь дело с остальным миром
glotov 05 сентября 2018 | 15:21
idruker: Чтобы вынуть алиби, нужно ознакомиться с материалами обвинения. Это естественно. Вместо материалов пока есть только информационные вбросы.
idruker 05 сентября 2018 | 15:29
glotov: Нормальное государство бережет свою репутацию не дожидаясь суда и при подобных тяжких обвинениях либо предъявляет алиби, либо создает комиссию для собственного расследования.
tvitov66 05 сентября 2018 | 15:38
idruker: плавали, знаем - поданным объективного контроля и испанского диспетчера наврём такую кучу ... что и сами не разгребём
benin_papa__ 05 сентября 2018 | 16:11
glotov:
Не валяйте дурака, товарищ. Речь не об алиби.
Первым делом МИД РФ надлежит убедительно показать, что указанные граждане носили фамилии, указанные в их паспортах, с самого рождения. Вот родились, вот учились и т.д.
Эти сведения не могут быть ни гостайной, ни как либо порочить их обладателей.
Поскольку указываются встандартной форме на получения визы.
И убедительно мотивировать столь странный срок и маршрут путешествия в Великобританию.
Так мол и так, оба-два поехали в некий город N на предмет того-то и того-то.
Что ни в самой малой степени не должно колыхать любые британские правоохранительные органы.
Мало ли кого и где убили в это время...
blahovdav 05 сентября 2018 | 15:09
Вот тварь то немытоголовая...А в разлетевшихся мозгах захарченки нашли записку Яроша, раз сразу захрюкала об украинском следе??
vasya_von_smetankin 05 сентября 2018 | 15:09
А как правильно пишется: "аблигация" или "облигация", а то эти "дебилы ...ля" такие правила русского языка понапридумывали... пусть лучше "в глаза мне посмотрят!"
testmeter 05 сентября 2018 | 15:13
"имена подозреваемых ... ни о чем не говорят" ///
Конечно, имена ни о чем не говорят. Зато говорят сами подозреваемые.
stratofighter 05 сентября 2018 | 15:14
Захарова, стало быть, лично знакома со всеми путинскими киллерами. Порылась в памяти - нет, этих она не припоминает. А может, ты просто не всё знаешь, Машка? После скандала с кокаином в посольстве я бы тоже ничего серьезного мидакам не доверил.
dassie Алексей Памятных 05 сентября 2018 | 15:23
Ихтамнеты никогда не служили в ГРУ. И вообще они в отпуске. И даже уволились. А фотографии - фотошоп и ретушь. И фамилии перепутали. И все равно в отпуске.
kottigr1 05 сентября 2018 | 15:25
dassie: "Паспорта украли цыгане в электричке" - Песков.
kryimzdick 05 сентября 2018 | 15:23
Манька Захерова с утра и "мама" сказать не может с бодуна, откуда ей чего знать.
glock09 05 сентября 2018 | 15:23
Т.е. Захарова, представляет всю Россию и знает всех российских отравителей поимённо.
piterrr 05 сентября 2018 | 15:24
Вот так прошмандовка гэбистская манька опять увеличила свою дозу и несёт очередную пургу по методичке своего хозяина - гопника подзаборного!
stichirichi 05 сентября 2018 | 15:26
Как гнули своё, так и будут гнуть. Мария - кукла на руке чревовещателя.
goshan31 05 сентября 2018 | 15:29
Как уже всё это надоело!..., обидно, что этот позор ложится и на всех нас...
woodworld 05 сентября 2018 | 15:31
Машка теперь - Россия.. Допилась
pontifig 05 сентября 2018 | 15:40
Тьху ,а все думали ,что Маша скажет,что оба негодяя уже задержаны и едут в воронке в сторону лондона.
benin_papa__ 05 сентября 2018 | 15:48
Положим, что провокация.
Так используйте этот повод хоть чуточку обелиться, товарищи из МИД!
Немедленно выкладывайте в сеть ворох документов про этих двух.
От сканов свидетельства о рождении до сканов распоследней бумажки, поясняющей столь странный срок и маршрут путешествия этих парней в Солсбери и обратно.
И уже только потом можно дудеть в дудки и бить в барабаны про провокацию.
А вот ежели эти оба-два орла Петров и Бошаров только согласно паспортам, например, то остается и впрямь на провокацию плакаться.
hiryrg 05 сентября 2018 | 15:53
Совсем дура, что-ли?
commeilfaut 05 сентября 2018 | 16:06
hiryrg: "что-ли" здесь лишнее.
bbob 05 сентября 2018 | 15:58
Так у них у всех в документах ФИО теперь пишут одно: ИХТАМНЕТ.
agamasat 05 сентября 2018 | 16:00
и имена говорят и их фотографии говорят. Имена засветились в загранпаспортах - кто и где их выдал, адрес проживания и место работы? Конечно, уже сделан вброс, что имена Великобритания передала вымышленные. А какой смысли передавать вымышленные имена, если передают и фотографии предполагаемых преступников?
agamasat 05 сентября 2018 | 16:04
Прокуратура Великобритании готова предъявить обвинения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двум гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову, сообщается на сайте британской прокуратуры.
В прокуратуре сообщили, что россиянам предъявят обвинения по четырем статьям:
заговор с попыткой убийства, попытка убийства, использование и хранение запрещенного вещества "Новичок", а также причинение тяжких телесных повреждений.
Британские власти не будут направлять России запрос на экстрадицию обвиняемых, так как Россия не выдает своих граждан, но намерены получить ордер на арест, действующий на территории Евросоюза. Это значит, что если подозреваемые посетят одну из стран ЕС, они будут арестованы и экстрадированы в Великобританию.