Обнародование фамилий россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей, снизит российский авторитет в мире – политолог

Королевская прокурорская служба Великобритании готова предъявить обвинения двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль. Обнародование имен россиян означает очередную степень снижения российского авторитета. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый политолог Дмитрий Орешкин.

«Есть такая вещь, как репутация, а репутация у нас хуже некуда. И теперь даже если Россия в чем-то не будет виновата, при любом обвинении люди будут с десятикратной легкостью верить в то, что это именно российские «достижения»», — сказал он.

По мнению Д.Орешкина, дело Скрипалей портит отношения России не только с Британией, но и с массой других стран.

«После такого заявления отношения России и Британии будут только ухудшаться. Надо было думать, когда отравляли Литвиненко, когда покушались на Скрипалей, когда сбивали Боинг, когда присоединяли Крым и начинали войну на востоке Украине. Все это складывается воедино и ведет к ухудшению отношений со всем миром», — заключил политолог.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.