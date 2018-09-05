Никаких доказательств по делу Скрипалей нет. Несмотря на заявление британской прокуратуры — Климов
Несмотря на заявление британской прокуратуры о причастности двух россиян к отравлению Скрипалей, никаких доказательств по этому делу нет. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, и обвинил в заговоре с целью убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
«Обвинять, кого бы то ни было без предъявления доказательств это нецивилизованно, никаких доказательств мы не видим», — сказал он.
Сенатор не считает, что в связи с новыми обстоятельствами дела Скрипалей может возникнуть международная изоляция России.
«Международной изоляции России нет, и не будет. Что касается правовых последствий внутри Российской Федерации, эта бездоказательная история иметь не может. А по вопросу экстрадиции — мы своих граждан никому не выдаем ни по какому поводу, что прописано в нашей Конституции», — отметил А.Климов.
Сенатор добавил, что ознакомлен с большим количеством материалов по этому делу — «не только российских, а также опубликованных за рубежом», которые говорят о том, что дело Скрипалей действительно «сфабриковано британской спецслужбой МИ-6 и их партнерами в США».
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Комментарии3
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idruker 05 сентября 2018 | 14:51
Это не новость. Вот если бы Климов сказал, что в заявлениях британской прокураторы есть признаки некоторых доказательств - тады да, тогда бы небо упало на землю.
prade 05 сентября 2018 | 14:52
"Никаких доказательств по делу Скрипалей нет".
Нежелание Кремля пустить экспертов ООН к объектам, где предположительно производили Новичок, уже является доказательством вины России. Это как со сбитым малайзийским Боингом: в Кремле кричали, что Украина виновата. Но как только подняли вопрос в создании международного трибунала Путин наложил свое вето на это.
zapadnay 05 сентября 2018 | 14:53
Понятное дело, как иначе?