Несмотря на заявление британской прокуратуры о причастности двух россиян к отравлению Скрипалей, никаких доказательств по этому делу нет. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, и обвинил в заговоре с целью убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Обвинять, кого бы то ни было без предъявления доказательств это нецивилизованно, никаких доказательств мы не видим», — сказал он.

Сенатор не считает, что в связи с новыми обстоятельствами дела Скрипалей может возникнуть международная изоляция России.

«Международной изоляции России нет, и не будет. Что касается правовых последствий внутри Российской Федерации, эта бездоказательная история иметь не может. А по вопросу экстрадиции — мы своих граждан никому не выдаем ни по какому поводу, что прописано в нашей Конституции», — отметил А.Климов.

Сенатор добавил, что ознакомлен с большим количеством материалов по этому делу — «не только российских, а также опубликованных за рубежом», которые говорят о том, что дело Скрипалей действительно «сфабриковано британской спецслужбой МИ-6 и их партнерами в США».

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.