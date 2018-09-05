Глава ЦИКа Элла Памфилова не согласна с тезисом о неконкурентных выборах, которые состоятся 9 сентября
По ее словам, в некоторых регионах кипят настоящие страсти, но она уверена, что они трансформируются в нормальное проведение выборов. По данным ЦИКа, на выборах депутатов заксобраний, которые пройдут в 16 регионах, конкуренция в среднем составляет 10 человек на 1 мандат.
Комментарии7
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dekadik 05 сентября 2018 | 14:37
и 9 из 10 единоросы...
fig_vvam 05 сентября 2018 | 14:40
dekadik: Глава ЦИКа Элла Памфилова когда-то была, или казалась, порядочным человеком.
Оказалась обычная профсоюзная тетка, только без "халы" на голове.
zapadnay 05 сентября 2018 | 14:48
fig_vvam:
Никогда не нравилась дамочка: ни раньше, ни, особенно, теперь. Мое оценочное мнение, есть в ней что-то, мягко говоря, неприятное..
ajsenev 05 сентября 2018 | 14:41
При муниципальном фильтре какая может быть конкуренция?
tv_victim 05 сентября 2018 | 14:38
Баба-Яга против! Черное - это белое. Свобода - это неволя.... Оруэлл был прав.
alena01 05 сентября 2018 | 14:39
Интересно, а советские выборы, по ее мнению, тоже наверное были конкурентными???
vit0nix 05 сентября 2018 | 14:49
ой да плевать на неё