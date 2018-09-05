Вопрос о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова будет решен только после его личного обращения к президенту
Об этом заявила комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого округа. Она отказала матери осужденного в рассмотрении соответствующего ходатайства. Ранее Сенцов говорил, что не намерен лично просить ни о чем российского президента. Он осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке теракта. Еще в середине мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dekadik 05 сентября 2018 | 14:35
через шесть лет выпустят...
sir_sar 05 сентября 2018 | 14:43
Странная формулировка. Вопрос о помиловании может быть рассмотрен, а не решен.
al298 05 сентября 2018 | 14:44
Сенцов говорил, что не намерен лично просить ни о чем российского президента
-------------------------------------------------------------------------
вот и пусть сидит весь срок.
гордыня - это грех.
пусть его отрабатывает/отсиживает
hastings 05 сентября 2018 | 14:51
Грустно когда человек не хочет каяться перед Владимиром Владимировичем :(
dtyzgblfhfc 05 сентября 2018 | 14:51
олежка серет по 4 раза в сутки! вопрос: - с каких пор голодующие срали по 4 раза в сутки? такое может быть только у каклов (свежо в памяти голодовка юльки тимохи) и у наших хомяков.
solnechnaya 05 сентября 2018 | 14:52
Сначала неправосудно засадили, а теперь или в ножки кланяйся либо помирай... Слов нет