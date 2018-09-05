Вопрос о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова будет решен только после его личного обращения к президенту

Об этом заявила комиссия по вопросам помилования Ямало-Ненецкого округа. Она отказала матери осужденного в рассмотрении соответствующего ходатайства. Ранее Сенцов говорил, что не намерен лично просить ни о чем российского президента. Он осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке теракта. Еще в середине мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных в России.