Шесть многоквартирных домов пострадали в Челябинской области в результате землетрясения
В Катав-Ивановске из-за повреждений зданий в районе больницы пациентов были вынуждены эвакуировать в другой корпус. В городе отменены занятия в школах. Системы жизнеобеспечения не нарушены, — утверждают власти. Подземный толчок магнитудой 5,6 был зафиксирован ночью. Еще один толчок, менее сильный, был сегодня днем.
Комментарии3
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vasya_von_smetankin 05 сентября 2018 | 14:38
Обама!
Прекрати трясти Нашуземлю!
guini 05 сентября 2018 | 14:41
Последствия взрывов не полигоне?
varigor 05 сентября 2018 | 14:51
guini: Какой нечисти только не скопилось в аудитории ЭХА!