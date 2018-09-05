Шесть многоквартирных домов пострадали в Челябинской области в результате землетрясения

В Катав-Ивановске из-за повреждений зданий в районе больницы пациентов были вынуждены эвакуировать в другой корпус. В городе отменены занятия в школах. Системы жизнеобеспечения не нарушены, — утверждают власти. Подземный толчок магнитудой 5,6 был зафиксирован ночью. Еще один толчок, менее сильный, был сегодня днем.