Имена россиян, которых назвала британская прокуратура подозреваемыми в покушении на Скрипалей могут быть псевдонимами
Имена россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова, – которых назвала британская прокуратура подозреваемыми в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль могут оказаться псевдонимами. В Скотланд-Ярде признали, что эти люди могли находиться на территории Великобритании под вымышленными именами. В ближайшее время подозреваемым будут предъявлены официальные обвинения, при этом на их экстрадиции Лондон настаивать не будет. Запрос в Интерпол при этом будет направлен.
Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова. В постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия заявления Лондона о причастности в двух россиян к событиям в Солсбери и Эймсбери назвали «провокацией».
Комментарии21
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ivar1964 05 сентября 2018 | 14:35
Сейчас МИД РФ должен срочно разродиться очередным заявлением, о том, что обвинение смешно и россиян с такими именами никогда не было, нет сейчас и не будет в будущем.
ajsenev 05 сентября 2018 | 14:38
Да уж конечно, эти мастера из "Бюро добрых услуг" под своими настоящими именами никогда не работают.
ivar1964 05 сентября 2018 | 14:42
ajsenev: Казалось бы, сейчас самое время оживиться тем доброжелателям, которые ищут "экстремистов" на социальных сайтах. Ищите этих людей! Но что-то мне подсказывает, что никого не найдут.
tvitov66 05 сентября 2018 | 14:46
ivar1964: низя - их только что засекретил нацЛидер своим указом и ваще этнемы - настамнет - авыдокажите
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 14:49
Точнее- "их уже нет, и их никогда не будет".
oldbobby 05 сентября 2018 | 14:51
ivar1964: Тогда не понятно, под какими именами эти достойные граждане будут заседать в Госдуме ?
ivar1964 05 сентября 2018 | 14:52
oldbobby: Пусть это станет сюрпризом!
ura_123 05 сентября 2018 | 14:35
Вот скоро и узнаем имена героев из новых списков депутатов госдурки от ЛДПР )))
tv_victim 05 сентября 2018 | 14:35
А настоящие имена? Неужто.....
andre_klimov 05 сентября 2018 | 14:37
"Псевдоимы" - признак, как минимум, соучастия российского государства. Либо надо признать, что из России можно выезжать (опять же - как минимум) по поддельным документам свободно.
fig_vvam 05 сентября 2018 | 14:38
Естественно, что в Англию они приезжали под вымышленными именами. Это даже и обсуждать не нужно.
Но теперь, когда фото опубликованы, соратники их опознают и сдадут. Со всеми именами, званиями и прочяими подробностями. Вплоть до домашнего адреса.
Кротов много в ГРУ.
noxepy_88 05 сентября 2018 | 14:38
Блин, а если имена могут быть псевдонимами, откуда такая уверенность, что это именно "россияне"? Но насекомым задумываться не положено. Джентельменам нужно верить на слово.
fig_vvam 05 сентября 2018 | 14:49
noxepy_88: Педуленция, у них были подлинные российские паспорта, они получили визы в Москве, они прилетели на самолете из Москвы и улетели туда же.
Вот так, насекомое, ты действительно не способен думать.
tvitov66 05 сентября 2018 | 14:49
noxepy_88: наверное по документам на таможне ... ходя такой пачпорт может любой Депардьё или даже Сигал достать из широких штанин
ostapbey 05 сентября 2018 | 14:49
noxepy_88 размер тебе штаны фирмы Кайданку??
А паспорт то засвечен штемпселем.
Не с двуспальным английскою левою..
А с петухом мутантом..
Даже.
posta2006 05 сентября 2018 | 14:40
Может, по фото кто-то узнает и сообщит настоящие ФИО
bazilgu 05 сентября 2018 | 14:40
А вот интересно- в Думу от ЛДПР они пойдут под псевдонимами или под настоящими фамилиями?
ematveev 05 сентября 2018 | 14:41
Это британская фемида оставила себе шанс сдать назад при случае? Или подтянуть любых других людей, которые ей покажутся подходящими на роль "исполнителей"? Тогда бы уж и количество подозреваемых указали бы приблизительное, чего уж мелочиться?
В деле Литвиненко был применен трюк с "публичным расследованием" (выводы которого не имеют юр.силы и к которому официальная судебная власть не имеет отношения).
В деле Скрипаля - трюк с псевдонимами.
Делается все, чтобы вроде как и виновных назвать, но и как-бы судебную систему не подставить...
dtyzgblfhfc 05 сентября 2018 | 14:48
ну опять хомяки лопухнулись! только что калякал, что эта туфта для их пустомозговкам, а тут сами англосуксы взяли ход назад - ....могут быть псевдонимами... сколько тысяч раз хомяки садились в собственное дерьмо ну и здесь сели, поспешив со своими тупыми комментами. хомяки ауууу))))))))
rampa 05 сентября 2018 | 14:50
а почему который без бороды на последнем фото в блоге в шлепанцах ? Холодно же
andrii1979 05 сентября 2018 | 14:52
Москали, вам жопа!