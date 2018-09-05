Имена россиян, которых назвала британская прокуратура подозреваемыми в покушении на Скрипалей могут быть псевдонимами

Имена россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова, – которых назвала британская прокуратура подозреваемыми в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль могут оказаться псевдонимами. В Скотланд-Ярде признали, что эти люди могли находиться на территории Великобритании под вымышленными именами. В ближайшее время подозреваемым будут предъявлены официальные обвинения, при этом на их экстрадиции Лондон настаивать не будет. Запрос в Интерпол при этом будет направлен.

Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова. В постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия заявления Лондона о причастности в двух россиян к событиям в Солсбери и Эймсбери назвали «провокацией».