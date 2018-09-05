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14:13, 05 сентября 2018

Подземные толчки ощущались в Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии

Сегодня ночью на Урале произошло землетрясение. Подземные толчки ощущались в Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии.
Подземные толчки магнитудой 5,5 баллов были зафиксированы около 2 часов ночи по московскому времени в Уфе, Белорецком и Салаватском районах Башкирии. В некоторых домах толчки были настолько ощутимы, что люди выбегали на улицу.
По данным сейсмологических сервисов, очаг землетрясения находился неподалеку от Закрытого административно-территориального образования Трехгорный. в 133 км к востоку от Уфы.
По данным регионального МЧС, в Башкирии в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений домов или нарушения коммуникаций также не зафиксировано. Опасности для населения сейчас нет
Причиной землетрясения называют движение тектонических плит. Как рассказал «Эху» заведующий кафедрой геологии Башкирского государственного университета Исхак Фархутдинов, такое явление вполне привычно для Урала, чаще всего магнитуда подземных толчков здесь не превышает 4 баллов. Директор Института физики земли имения Шмидта Сергей ТихОцкий также отметил, что подобные явления, хоть и не часто, но происходят в регионе, но не несут опасности.

Отмечтим, что Башкирия не является сейсмоопасной зоной. В последний раз землетрясения в Уфе фиксировали в 2015 и 2013 годах.

Комментарии

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andre_klimov 05 сентября 2018 | 14:33

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