В Челябинской области отменили занятия в школах, которые оказались в эпицентре землетрясения

Необходимо обследовать здания, прежде чем пускать внутрь детей. Внешних повреждений нет, — сообщает портал URA.Ru со ссылкой на министра образования области Александра Кузнецова. От подземных толков пострадала городская больница в Катав-Ивановске.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Челябинской области минувшей ночью. По предварительным данным, пострадавших нет. Подземные толчки отмечались в Свердловской области и в Башкирии. Жители Уфы жалуются в соцсетях, что пытались дозвониться в экстренные службы по номеру 112, но им никто не ответил. Об этом сообщает портал Уфа-1.ру.