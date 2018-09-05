В России вслед за крепким алкоголем могут ввести минимальную цену на пиво

Такой вариант изучают в Росалкогольрегулировании. В Минфине смысла в такой мере не видят, но готовы обсуждать эту инициативу.

С предложением ввести минимальную цену на пиво выступили участники пивоваренной отрасли. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка готова рассмотреть их просьбу и обсудить ее с Министерством финансов. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Алешин, не уточнив при этом, какой может быть минимальная стоимость пива, если предложение будет принято. По его словам, в Росалкогольрегулировании также рассмотрят возможность введения маркировки пивоваренной продукции – она должна помочь отслеживать легальность обращения товара на рынке. В Минфине же считают, что оба вопроса пока еще недостаточно проработаны. Там сомневаются, что это можно «эффективно администрировать», сказал замглавы министерства Илья Трунин, добавив, что Минфин не будет сам инициировать такие меры, но готов обсуждать целесообразность их введения.

Напомним, что Минфин устанавливает минимальные цены на алкоголь уже почти 10 лет в качестве меры по борьбе с контрафактом. В частности минимальная стоимость пол-литра водки в рознице в настоящий момент составляет 205 рублей.