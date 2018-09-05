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14:11, 05 сентября 2018

Власти Франции рекомендуют не  выдавать аккредитацию журналистам RТ и Спутника

Доклад под названием «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям» опубликован на сайте французского МИДа.
В отчете приводятся примеры возможного вмешательства России во внутреннюю политику других стран, в частности, Германии. Испании и  Франции. Авторы дают странам и частным лицам рекомендации, которые могли бы  защитить их от вмешательств.

Комментарии

18

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yralez 05 сентября 2018 | 14:17

Воняют.

sim202_ 05 сентября 2018 | 14:18

Репутация-с...

varigor 05 сентября 2018 | 14:24

sim202_: Репутация? Просто боятся правды. Если они правы, то боятся нечего. И про свободу слова не забывайте. Или про западную демократию нужно говорить: дерьмократия. Не иначе.

vezdehod 05 сентября 2018 | 14:42

Мудрое решение - пусть "танцуют" в Крыму и Донбассе.

ura_123 05 сентября 2018 | 14:20

А кто же будет нести пург... правду гражданам гейропы? Так глядишь и симоняша останется без части финансирования в связи с бесперспективностью данного направления.

varigor 05 сентября 2018 | 14:21

Запрещают РТ только по одной причине: боятся правды. И при этом ещё смеют рассуждать о демократии! Куда делась их хвалёная свобода слова и выбор самими гражданами источников получения информации?

ura_123 05 сентября 2018 | 14:30

varigor: Выбору гражданами источников получения информации никто не препятствует. Там нет роскомнадзора.

varigor 05 сентября 2018 | 14:42

ura_123: Ну да, отказ от аккредитации неугодным не препятствие для граждан в получении информации.

vezdehod 05 сентября 2018 | 14:46

varigor:
Запрещают РТ только по одной причине: боятся правды. И при этом ещё смеют рассуждать о демократии! Куда делась их хвалёная свобода слова и выбор самими гражданами источников получения информации?
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Там есть свой "Кисель-ТВ", который донесёт им истинную правду, а пришлые пропагандоны им не нужны.

piterrr 05 сентября 2018 | 14:26

пропангандонов гопника гэбистского на помойку!

varigor 05 сентября 2018 | 14:44

piterrr: На помойку тебя и таких как ты. Боитесь правды? Так и говорите!

piterrr 05 сентября 2018 | 14:50

varigor: Слышь, тля гэбистская!...Прежде чем здесь своими наследственными деменциями испражняться сползай сначала в магазин и купи там себе мозги, хотя бы как у воробья!))))..Сколько же вас, гидроцефалов повылезало из своих крысиных нор и из психушек при вашем хозяине - гэбистской швали из питерской подворотни и не сосчитать!))

yakov_mandelshtam 05 сентября 2018 | 14:27

Да !!!! Так оно и есть !!! Эти жлобские путлеры охренели совсем !!! Они все загадели - все !!!! Чтоб они издохди !!!!

varigor 05 сентября 2018 | 14:46

yakov_mandelshtam: Правда не по вкусу? Гадят такие как ты. Сплошные фейки против России, клевета и враньё. Потому и пытаются запретить РТ, что бы люди на Западе не узнали правды. Не выйдет!

motooppic 05 сентября 2018 | 14:29

реальная европомойка... Неужели евроуроды не понимают, что правду и факты в век интернета и современных коммуникаций уже не утаить? На что рассчитывает западная волчья стая, не давая аккредитацию? Что их вранье и дальше будет литься в уши рядовых граждан, и это стадо будет им покорно? Глупые, жалкие уродцы.....

yakov_mandelshtam 05 сентября 2018 | 14:33

Прошу простить меня !!!! _За что мой комент - забанили ????

yakov_mandelshtam 05 сентября 2018 | 14:38

франция делает все правельно !!!

varigor 05 сентября 2018 | 14:48

yakov_mandelshtam: франция делает все правельно
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Запрет свободы слова и получения информации гражданами, это по-вашему правильно? В вашей русофобской башке сплошная дерьмократия. Запрещают информацию только те, кто боится правды.

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