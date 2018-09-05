Власти Франции рекомендуют не выдавать аккредитацию журналистам RТ и Спутника
Доклад под названием «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям» опубликован на сайте французского МИДа.
В отчете приводятся примеры возможного вмешательства России во внутреннюю политику других стран, в частности, Германии. Испании и Франции. Авторы дают странам и частным лицам рекомендации, которые могли бы защитить их от вмешательств.
Комментарии18
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yralez 05 сентября 2018 | 14:17
Воняют.
sim202_ 05 сентября 2018 | 14:18
Репутация-с...
varigor 05 сентября 2018 | 14:24
sim202_: Репутация? Просто боятся правды. Если они правы, то боятся нечего. И про свободу слова не забывайте. Или про западную демократию нужно говорить: дерьмократия. Не иначе.
vezdehod 05 сентября 2018 | 14:42
Мудрое решение - пусть "танцуют" в Крыму и Донбассе.
ura_123 05 сентября 2018 | 14:20
А кто же будет нести пург... правду гражданам гейропы? Так глядишь и симоняша останется без части финансирования в связи с бесперспективностью данного направления.
varigor 05 сентября 2018 | 14:21
Запрещают РТ только по одной причине: боятся правды. И при этом ещё смеют рассуждать о демократии! Куда делась их хвалёная свобода слова и выбор самими гражданами источников получения информации?
ura_123 05 сентября 2018 | 14:30
varigor: Выбору гражданами источников получения информации никто не препятствует. Там нет роскомнадзора.
varigor 05 сентября 2018 | 14:42
ura_123: Ну да, отказ от аккредитации неугодным не препятствие для граждан в получении информации.
vezdehod 05 сентября 2018 | 14:46
varigor:
Запрещают РТ только по одной причине: боятся правды. И при этом ещё смеют рассуждать о демократии! Куда делась их хвалёная свобода слова и выбор самими гражданами источников получения информации?
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Там есть свой "Кисель-ТВ", который донесёт им истинную правду, а пришлые пропагандоны им не нужны.
piterrr 05 сентября 2018 | 14:26
пропангандонов гопника гэбистского на помойку!
varigor 05 сентября 2018 | 14:44
piterrr: На помойку тебя и таких как ты. Боитесь правды? Так и говорите!
piterrr 05 сентября 2018 | 14:50
varigor: Слышь, тля гэбистская!...Прежде чем здесь своими наследственными деменциями испражняться сползай сначала в магазин и купи там себе мозги, хотя бы как у воробья!))))..Сколько же вас, гидроцефалов повылезало из своих крысиных нор и из психушек при вашем хозяине - гэбистской швали из питерской подворотни и не сосчитать!))
yakov_mandelshtam 05 сентября 2018 | 14:27
Да !!!! Так оно и есть !!! Эти жлобские путлеры охренели совсем !!! Они все загадели - все !!!! Чтоб они издохди !!!!
varigor 05 сентября 2018 | 14:46
yakov_mandelshtam: Правда не по вкусу? Гадят такие как ты. Сплошные фейки против России, клевета и враньё. Потому и пытаются запретить РТ, что бы люди на Западе не узнали правды. Не выйдет!
motooppic 05 сентября 2018 | 14:29
реальная европомойка... Неужели евроуроды не понимают, что правду и факты в век интернета и современных коммуникаций уже не утаить? На что рассчитывает западная волчья стая, не давая аккредитацию? Что их вранье и дальше будет литься в уши рядовых граждан, и это стадо будет им покорно? Глупые, жалкие уродцы.....
yakov_mandelshtam 05 сентября 2018 | 14:33
Прошу простить меня !!!! _За что мой комент - забанили ????
yakov_mandelshtam 05 сентября 2018 | 14:38
франция делает все правельно !!!
varigor 05 сентября 2018 | 14:48
yakov_mandelshtam: франция делает все правельно
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Запрет свободы слова и получения информации гражданами, это по-вашему правильно? В вашей русофобской башке сплошная дерьмократия. Запрещают информацию только те, кто боится правды.