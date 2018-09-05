Вашингтон пост сообщает, что в апреле 2017 Трамп требовал от своего министра обороны организовать ликвидацию Асада

Вашингтон пост сообщает, что в апреле прошлого года Дональд Трамп требовал от своего министра обороны организовать ликвидацию сирийского лидера Башара Асада.

Американское издание ссылается на опубликованную на его страницах выдержку из книги заместителя главного редактора газеты Джона Вудворта «Страх. Трамп в Белом доме», которая появится в магазинах к годовщине теракта 11 сентября. Автор рассказывает о телефонном разговоре, который состоялся между Трампом и министром обороны Мэттисом, которому президент приказал убить Асада после химической атаки правительственных сил в провинции Идлиб. Министр пообещал, цитата, «заняться этим вопросом», однако тут же сказал старшему помощнику, что никаких действий по ликвидации дамасского диктатора принимать не стоит. «Мы будем действовать гораздо более взвешенно», сказал тогда Мэттис, и вскоре последовал массированный ракетный удар США по Сирии, — рассказывает Вудворт в своей книге. 450-страничное издание стало результатом сотен часов интервью, проведенных автором с высокопоставленными членами администрации Дональда Трампа, имена которых часто не называются, пишет Вашингтон пост. Со слов приближенных Трампа, в первый год своего президентского срока, он не понимал, как функционирует правительство страны и при этом не умел и не хотел учиться. Вудворт приводит слова Джона Мэттиса, который после непродуманного решения Трампа по Северной Корее, сгоряча заметил в сторону, что президент поступает, «как пятиклассник».

Один из советников Трампа рассказал автору выходящей в свет книги о том, что некоторые опрометчивые решения главы Белого дома не утверждены президентом лишь потому, что соответствующие указы попросту не были поданы ему на подпись.