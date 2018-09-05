Из Чечни уехали семьи подростков, которые совершили серию нападений на полицейских
Родственники покинули свои дома под давлением силовиков, — сообщает издание «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.
В то же время чеченские власти опровергают эту информацию – «Это не соответствует действительности». — сказал Эху министр информации и печати Джамбулат Умаров.
20-го августа в Чечне пятеро подростков совершили нападение на полицейских. Четверо нападавших были убиты на месте, пятый скончался в больнице. Все были несовершеннолетними.
По официальным данным, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»*. (*Запрещено на территории РФ)
Комментарии2
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blahovdav 05 сентября 2018 | 14:16
А умаров готов сожрать свиные эскременты, если это окажется правдой?? Где ватникрашист, онже перданка и еще -крупный ватный специалист в свинячем дерьме и извращенец по бабушкам??
dekadik 05 сентября 2018 | 14:41
Их выгнали что бы не было кровной мести...от греха подальше.