Из Чечни уехали семьи подростков, которые совершили серию нападений на полицейских

Родственники покинули свои дома под давлением силовиков, — сообщает издание «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.

В то же время чеченские власти опровергают эту информацию – «Это не соответствует действительности». — сказал Эху министр информации и печати Джамбулат Умаров.

20-го августа в Чечне пятеро подростков совершили нападение на полицейских. Четверо нападавших были убиты на месте, пятый скончался в больнице. Все были несовершеннолетними.

По официальным данным, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»*. (*Запрещено на территории РФ)