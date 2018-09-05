Роскомнадзор не намерен блокировать Ютьюб
У государства есть и другие механизмы для принуждения исполнения российских законов, — завил зам.руководителя ведомства Вадим Субботин.
Недовольство Роскомнадзора вызвали размещенные на Ютьюб видеоролики Алексея Навального с призывами прийти на митинги против повышения пенсионного возраста 9-го сентября.
Российские власти считают, что проводить подобные мероприятия в единый день выборов незаконно. Генпрокуратура, Центризбирком и Роскомнадзор направили в Гугл письма с предупреждением о недопустимости вмешательства в российские выборы.
Аргументация ведомств сомнительна, избирательное законодательство не запрещает митинг в день голосования и к выборной агитации акция Навального не имеет отношения, — пишут Ведомости в редакционной статье.
В Гугле сообщили, что рассматривают письма от российских ведомств, но отказались комментировать ситуацию.
Комментарии4
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klegg 05 сентября 2018 | 14:16
Еще бы, он даже телеграм не смог заблокировать.
vezdehod 05 сентября 2018 | 14:36
Пусть вначале дырки научатся в Космическом корабле заделывать а потом занимаются блокировкой.
rihard 05 сентября 2018 | 14:17
Не будут они.Силенок не хватит!
elzbeta 05 сентября 2018 | 14:45
rihard: Тут не только в силенках дело. Во-первых, молодежь, которая в буквальном смысле станет на уши, а во-вторых, деньги, реклама, а это посерьезнее любой агитации.