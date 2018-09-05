Жители Эймсбери Роули и Стерджес подверглись воздействию того же нервно-паралитического вещества, что и Скрипали
Жители Эймсбери, Чарли Роули и Дон Стерджес подверглись воздействию того же нервно-паралитического вещества, что и Скрипали – речь идет о веществе «Новичок», — подтвердили эксперты организации по запрещению химического оружия, — сообщает издание Медуза.
Роули и Стерджес были госпитализированы в Эймсбери 30 июня. Спустя несколько дней женщина умерла в больнице.
Как сообщает Скотланд-Ярд, полиция объединила расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери.
Комментарии1
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varigor 05 сентября 2018 | 14:19
Ну, это уже просто издевательство! Если бы кто-то подвергся воздействию "новичка", то не выжил бы ни в коем случае. Только русофобы не знают о силе его смертоносности? Или от русофобской мочи в голове валяют дурака?