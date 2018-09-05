Жители Эймсбери Роули и  Стерджес подверглись воздействию того же нервно-паралитического вещества, что и Скрипали

Жители Эймсбери, Чарли Роули и Дон Стерджес подверглись воздействию того же нервно-паралитического вещества, что и Скрипали – речь идет о веществе «Новичок», — подтвердили эксперты организации по запрещению химического оружия, — сообщает издание Медуза.

Роули и Стерджес были госпитализированы в Эймсбери 30 июня. Спустя несколько дней женщина умерла в больнице.

Как сообщает Скотланд-Ярд, полиция объединила расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери.