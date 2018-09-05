В отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заподозрили двух россиян
Прокуратура назвала имена предполагаемых участников покушения.
Александр Петров и Руслан Боширов – так зовут подозреваемых в химической атаке в Солсбери. Британская прокуратура опубликовала фотографии мужчин, которым будут предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, попытка убийства, использование отравляющего вещества и причинение тяжких телесных повреждений. Как сообщается, подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения незадолго до нападения, а в номере отеля, где они остановились, были обнаружены следы «Новичка». Скотланд-Ярд утверждает, что мужчины вылетели в Москву в тот же день, когда были отравлены бывший российский разведчик Сергея Скрипаль и его дочь.
Правоохранители отметили, что не станут добиваться экстрадиции подозреваемых, поскольку Россия все равно не станет выдавать своих граждан. По делу получен Европейский ордер на арест. Это значит, что мужчины будут арестованы в тех странах, где он имеет силу.
В Российском МИДе обвинения в адрес двух россиян назвали информационными манипуляциями. В МИД России назвали «информационными манипуляциями» обвинения в адрес двух россиян по делу Скрипалей. Имена и фотографии обвиняемых нам ничего не говорят, — подчеркнула официальный представитель министерства Мария Захарова. Москва призывает Лондон к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов. Напомню, Россия категорически отрицает причастность к отравлению в Солсбери. Россия требует допуска к расследованию, — об этом ранее заявлял президент Путин. Никаких доказательств по делу Скрипалей, несмотря на заявление британской прокуратуры по-прежнему нет, сказал нам член международного комитета совета федерации Андрей Климов: Международной изоляции России в связи с новыми обстоятельствами дела Скрипалей нет и не будет, добавил Андрей Климов.
Комментарии29
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 05 сентября 2018 | 14:03
Если их еще не ликвидировали по обыкновению свои, то будут депутатами в ГД.
noxepy_88 05 сентября 2018 | 14:07
danko1: По какому "обыкновению"? Вы у себя на лавочке всегда так делаете?
astet 05 сентября 2018 | 14:11
noxepy_88: пойдут догонять Захарченко.
pyco_mypucmo 05 сентября 2018 | 14:12
astet: Россия окружена врагами, готовыми в любую секунду на неё напасть. Какая страна ещё так осаждена?
tv_victim 05 сентября 2018 | 14:21
astet: Которого? Полковника, у которого миллиарды нашли "на хате", или того, которого подорвали?
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 14:10
А можно и в Совет Федерации. Или там на РТР, руководить проверкой на секретность шоу Петросяна и кого- нибудь еще.
varigor 05 сентября 2018 | 14:11
danko1: Вам подобные британцы сами людей травят, а на других сваливают со словами: "хайли лайкли".
ostapbey 05 сентября 2018 | 14:26
varigor: русских людей травят?? Так тебе чего убиваться??
Русская племянница новых скрипалят нарожает...
Хоть в крапинку, а хоть в полоску.
После Мельдониаля даже..
fig_vvam 05 сентября 2018 | 14:26
varigor: Истерика маши очень показательна и означает фактически признание.
Полная дисквалификация во всех областях у России. В космических аппаратах дырки сквозные сверлят, агенты убивают под телекамеры и попадаются на раз.
Полный писец пришел Расеюшке с такими спецслужбами.
ostapbey 05 сентября 2018 | 14:40
danko1: а если откроется фирма "куриные рога и копыта", то согласится ли покойный сын Януковича быть зицпредседателем у "покойного" Захарченки???
Ты же свечку не держал у гроба якобы покойника??
Даже??
kuz_sib 05 сентября 2018 | 14:06
и это вся информация?
vasya_von_smetankin 05 сентября 2018 | 14:06
Эти Скрипали сами себя отравили, чтобы скомпрометировать Нашу Родину и расстроить Владимира Владимировича.
Понятно же.
noxepy_88 05 сентября 2018 | 14:09
vasya_von_smetankin: Дружище, а вы уверены, что их вообще травили? Вы всегда верите телевизору? Фу таким быть)))))))
ostapbey 05 сентября 2018 | 14:21
noxepy_88 раз тебе?? И ФУ???
так ты штаны себе прикупил фирмы Кайданку чтоб КУ делать перед преступниками, перевозчиками Новичка?
Красные штаны хоть??
Даже??
fig_vvam 05 сентября 2018 | 14:33
noxepy_88: А ты, голубок, уверен, что Захарченко убили? Никто его не убивал, это провокация. Гроб был пустой, поэтому стоял и закопали закрытый гроб.
Обвиняют Украину, но участвовать в расследовании ее не пригласили. Как же так?
Если ты кого подозреваешь в организации убийства, то он должен обязательно в расследовании участвовать.
Сами от англичан требуют участия в расследовании и сами украинцев не приглашают.
varigor 05 сентября 2018 | 14:09
vasya_von_smetankin: Эти Скрипали сами себя отравили...
----------------------------
А вот пусть они сами расскажут что произошло. Зачем британцам их прятать?
mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 14:07
У одного кличка "штирлиц", у другого - "йоган вайс"?
Вечером будут петь втроём с нацдилером "с чего начинается Родина".
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 14:09
Выражаясь дипломатическим языком, понятным для Лаврова, заявление чужестранной прокуратуры читается: "Сядь и засохни. Обмануть хотел, дурилка картонная?"
amalit 05 сентября 2018 | 14:10
Весь вопрос в том, имеют ли эти ребята отношение к гос. органам, или спецслужбам.
Если нет, то какие претензии к России.
У нас огромное количество граждан России совершает ежедневно гигантское количество преступлений.
А вот если они люди служивые, или, что ещё серьёзней - военные, тогда ДА, нужно разбираться, приказ они выполняли, или это их личная инициатива.
Эксцесс исполнителя, как говорится...
blahovdav 05 сентября 2018 | 14:19
amalit: Весь вопрос в том, имеют ли эти ребята отношение к гос. органам, или спецслужбам. \\\\ Тогда почему Манька-нанцористка немедля захрюкала вывсвеврети??
venezianez49 05 сентября 2018 | 14:37
blahovdav: "...немедля захрюкала..." ...........................................
Это для того, чтобы Вам хрюкающий комментарий здесь разместить.
Если бы реакция МИДа была нулевая, то Вы бы прохрюкали о том , что "Манька" так растерялась - не может придумать, как ответить, столбняк напал, ждут, что Путин скажет (??)
varigor 05 сентября 2018 | 14:16
И эти англосаксы ещё смеют учить мир демократии! Наглые клеветники и провокаторы.
Как можно не имея ничего кроме : "хайли лайкли" и домыслов, выступать с обвинениями?
Это прямо указывает на то, что они сами и отравили Скрипалей. Наглая провокация как и в Сирии.
ostapbey 05 сентября 2018 | 14:23
varigor: прямо?? А какие твои доказательства??
В ДУМЕ сидят прямо??? И не криво??
..Даже??.
varigor 05 сентября 2018 | 14:26
ostapbey: Мне не надо ничего доказывать. Пусть доказывают британские клеветники. И без всяких "хайли лайкли". ..Даже..
ostapbey 05 сентября 2018 | 14:30
varigor: ??????санкции новые введут.. потому что по словам представителя британской прокуратуры Сью Хэмминг, которые приводит Reuters, Лондон не будет обращаться к Москве с просьбой об экстрадиции Петрова и Боширова, "поскольку Россия не выдает собственных граждан". При этом выдан европейский ордер на арест...
А ты будешь ездить с Лавровым и умолять разрешить геморрой полечить. И ишиас, как у Кобзона.
Даже..
vedma2017 05 сентября 2018 | 14:19
Если уж имена и рожи известны, то не "заподозрили", а - вполне уверены.
Хотя, конечно, у таких исполнителей может быть несколько десятков разных имен.
tks 05 сентября 2018 | 14:25
Видимо, у путорасов совсем паралич мозговой деятельности: "международной изоляции России в связи с новыми обстоятельствами дела Скрипалей нет и не будет" - как раз есть и будет.
ostapbey 05 сентября 2018 | 14:45
tks: раз уж пошла Россия по наклонной, то просто запрягала долго... А пойдет быстро..
.
P.S...Катиться (пойти) по наклонной плоскости
Разговорное выражение. Неодобрительное. Быстро опускаться морально, нравственно
ilsergei 05 сентября 2018 | 14:49
Какой нестандартный ответ от Захаровой