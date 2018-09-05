В отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заподозрили двух россиян

Прокуратура назвала имена предполагаемых участников покушения.

Александр Петров и Руслан Боширов – так зовут подозреваемых в химической атаке в Солсбери. Британская прокуратура опубликовала фотографии мужчин, которым будут предъявлены обвинения по четырем пунктам: заговор с целью убийства, попытка убийства, использование отравляющего вещества и причинение тяжких телесных повреждений. Как сообщается, подозреваемые попали в объектив камеры наблюдения незадолго до нападения, а в номере отеля, где они остановились, были обнаружены следы «Новичка». Скотланд-Ярд утверждает, что мужчины вылетели в Москву в тот же день, когда были отравлены бывший российский разведчик Сергея Скрипаль и его дочь.

Правоохранители отметили, что не станут добиваться экстрадиции подозреваемых, поскольку Россия все равно не станет выдавать своих граждан. По делу получен Европейский ордер на арест. Это значит, что мужчины будут арестованы в тех странах, где он имеет силу.

В Российском МИДе обвинения в адрес двух россиян назвали информационными манипуляциями. В МИД России назвали «информационными манипуляциями» обвинения в адрес двух россиян по делу Скрипалей. Имена и фотографии обвиняемых нам ничего не говорят, — подчеркнула официальный представитель министерства Мария Захарова. Москва призывает Лондон к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов. Напомню, Россия категорически отрицает причастность к отравлению в Солсбери. Россия требует допуска к расследованию, — об этом ранее заявлял президент Путин. Никаких доказательств по делу Скрипалей, несмотря на заявление британской прокуратуры по-прежнему нет, сказал нам член международного комитета совета федерации Андрей Климов: Международной изоляции России в связи с новыми обстоятельствами дела Скрипалей нет и не будет, добавил Андрей Климов.