Фильм «Похищенные сокровища Европы» все-таки выйдет завтра в российский прокат
Минкульт готов выдать ему прокатное удостоверение. Это произошло после того, как прокатчики забили тревогу.
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Минкульт готов выдать ему прокатное удостоверение. Это произошло после того, как прокатчики забили тревогу.
Комментарии7
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nadin57 05 сентября 2018 | 13:42
ЭХО не вводите в заблуждение...
Не после того , как прокатчики забили тревогу.... а после экспертизы на фашистскую символику..
valtameri 05 сентября 2018 | 13:48
Идиотское министерство. Ограничение просмотра по времени и возрасту вводится лишь: если есть порно и насилие. Так в цивилизованном мире. В ньюсовке проверяют на скрепы и прочую ерунду.
tks 05 сентября 2018 | 14:07
В ведомстве Мединского мозги включились? Неужели?
tks 05 сентября 2018 | 14:12
Сие не иначе, как опосля грозного окрика со Старой Площади случилось.
staglla 05 сентября 2018 | 14:43
tks:
А на Старой Площади одумались после того как все хомячки на Эхе сурово насупили брови и наморщили задницы.
Вобщем власть испугалась.
dekadik 05 сентября 2018 | 14:19
В преддверии пенсионный реформы должно быть меньше всяких косяков со стороны власти, поэтому дали команду и отменили....после принятия пенсионной реформы правовой беспредел властей усилится, будут все запрещать, все отбирать, все повышать и главное будут больше сажать надо только немного подождать....так что уж потерпите немножко.
alexeycapitan 05 сентября 2018 | 14:26
Сегодня солнце не зайдет за горизонт и время остановится. Нужно что-то делать!
Я надеюсь этого комента на Эхе достаточно что бы предотвратить катастрофу? Я уже "забил тревогу"?