Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру в шорт-треке и покидает Россию
Об этом заявил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Он отметил, что спортсмен решил уехать из нашей страны по семейным обстоятельствам. Он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее. Напомню, Виктор Ан несколько лет назад получил российское гражданство.
Комментарии20
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rogerrabbit 05 сентября 2018 | 13:36
ай ай яй
какая неудача
как же так?
а ведь всё было так сказочно красиво
а теперь, видите ли, "он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее"
tvitov66 05 сентября 2018 | 13:42
rogerrabbit: где растут дети, там и Родина ... спросите у Пехтиных и Железнаков - они это точно знают
danko1 05 сентября 2018 | 13:56
tvitov66: Вот такие медали чемпионов олимпийских, были российскими, но уехали на реальную Родину.
Россия, где даже нет места детям олимпийских чемпионов. Всё только для детей правящего ворья.
tvitov66 05 сентября 2018 | 13:58
danko1: дети правящего ворья тут тоже на вахте, ибо поголовно внуки растут в странах вероятного противника
zapadnay 05 сентября 2018 | 14:20
danko1:
Абсолютно предсказуемое событие. Будущее детей превыше всего.
vezdehod 05 сентября 2018 | 13:44
Недолго Музыка играла - пианист устал и решил отвалить из России.
posta2006 05 сентября 2018 | 13:37
вот и сказочке конец...
glotze7 05 сентября 2018 | 13:38
Пожалуй, с этой страны взять больше нечего. Пора домой.
idruker 05 сентября 2018 | 13:39
Поматросил и бросил. Как же можно так со свердержавой?
tv_victim 05 сентября 2018 | 13:42
idruker: Обычно за такие ангажементы платят дикие деньги. Видно этому заплатили так, что и внукам хватит! А вы все о пенсиях причитаете.... Понты дороже!
forum_participant 05 сентября 2018 | 13:48
idruker: если хохлам можно, то почему ему нельзя ?
kunst54 05 сентября 2018 | 13:48
Ан был сбит на лету.
zhrv 05 сентября 2018 | 13:48
- "Он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее"
Ну правильно, жить лучше в нормальной стране... Вахтовик.
gudev 05 сентября 2018 | 13:50
От все души - в добрый путь! Спасибо, тебе наш Виктор!
jetsam 05 сентября 2018 | 13:50
@Он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее....Виктор Ан несколько лет назад получил российское гражданство@
поматросил и бросил.
все довольны. мы - медальками. и он - медальками...
медальки кончились и мы ему не нужны...
nikolaitschi 05 сентября 2018 | 13:51
Поматросил и бросил!
valfly Валерий Муханько 05 сентября 2018 | 14:06
А чьи теперь золотые медали - российские или корейские?
kaputvsemu 05 сентября 2018 | 14:11
Это не страшно. Виктора Ана заменит Орнела Мути.
ed10075 05 сентября 2018 | 14:16
Парень завершил очень удачный проект, заработал на российских пропагандистах кучу денег.
Пора возвращаться из командировки домой и начинать тратить заработанное.
dekadik 05 сентября 2018 | 14:26
Ну ничего страшного, подумаешь уехал кореец, зато к нам Орнелка собирается, у ней пенсионный возраст подошел как раз и пенсию выпишут как у госслужащих, а Кадырка ей ещё и квартиру подарит ....