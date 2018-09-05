Проведение встречи по ситуации в Донбассе в «нормандском формате» неуместно после гибели главы ДНР Захарченко
Проведение встречи по ситуации в Донбассе в «нормандском формате» с участием России, Германии, Франции и Украины неуместно после гибели главы ДНР Александра Захарченко. Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава МИДа Сергей Лавров.
При этом, сказал Лавров, Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей.
Комментарии24
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tvitov66 05 сентября 2018 | 13:35
Ну тогда и судьбу северного потока пусть в США решают
vezdehod 05 сентября 2018 | 13:41
На нет и суда нет - раз так наш Лавров так решил - пусть он за это и несёт ответственность.
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 13:47
Ага, сколько истерик у путенышей вокруг обычного убийства главаря банды...
neprostotak 05 сентября 2018 | 14:13
Я вот не пойму, если пуйло не хочет встречаться в «Нормадском формате», сказал бы что простудился, или ногу подвернул когда мухоморы в Мокшанских болотах собирал!
Зачем надо было из-за такой ерунды сельд-маршала Дырляндии взрывать?
testmeter 05 сентября 2018 | 13:37
Проведение встречи в «нормандском формате» неуместно ///
ОК. Мы согласны на «будапештский формат»
accyapa 05 сентября 2018 | 13:58
Если убили Захарченко по приказу из Киева, а именно это утверждают в Москве, то смысла вести переговоры с террористами нет ни какого. Вообще не понятно, почему после этого теракта Москва не признала республики?
А поскольку "признания" не последовало, значит доказательств, что это сделал Киев нет.
anemon 05 сентября 2018 | 14:04
accyapa:/ Вообще не понятно, почему после этого теракта Москва не признала республики? /
Потому, что денег нет. Держаться тут нечем. Тем более - удерживать.
consts 05 сентября 2018 | 14:15
accyapa: По сути верно, но...
Никакого, непонятно.. По-русски все это пишется слитно.
glotze7 05 сентября 2018 | 13:40
Хе-хе. Даёшь больше санкций - полезных и экономикоподьёмных.
testmeter 05 сентября 2018 | 13:40
"Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей" ///
Вот пусть и выполнит Россия первый пункт этих договоренностей - выведет свои "ихтамнетные" войска. После этого станет возможным выполнение остальных пунктов
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 13:42
Прям чисто Киса Воробьянинов с гибридом: Торг здесь неуместен, а я не ел шесть дней!
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 13:47
platonnekafrin: Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса. браво, что значит школа!»"
vblack 05 сентября 2018 | 13:47
А собственно почему неуместно? Раньше этот деятель какое-то участие в нормандском формате принимал?
forum_participant 05 сентября 2018 | 13:54
Следующие переговоры пройдут после очередного котла..
kottigr1 05 сентября 2018 | 13:58
forum_participant: Снова российским десантникам придется рыдать перед камерами, а Путину опять врать про то как они "заблудились" ?
dorin1987 05 сентября 2018 | 13:58
_: И санкций + антисанкций, падения рубля и отмены пенсий.
vilingrad 05 сентября 2018 | 13:54
А не очень-то и хотелось. Как был дохлый нормандский номер, так и остался. Шпокнули героя днр, и фиг с ним...
zor 05 сентября 2018 | 13:54
рейтинг Путина падает.Срочно нужна война.Рейтинг Путина растет на крови ,как на дрожжах.
waytothesun 05 сентября 2018 | 13:59
володька, видать, опять воевать собрался
kalimator 05 сентября 2018 | 13:59
если следовать такой логике, то после смерти Путина существование России нецелесообразно.
rash 05 сентября 2018 | 14:03
"со скошенными глазами от постоянного вранья" (с)
piter_ug 05 сентября 2018 | 14:05
//неуместно после гибели главы ДНР//
Фу-ты-ну-ты-ножки-гнуты палетичиского деятеля нашли!
sim202_ 05 сентября 2018 | 14:10
Кому выгодно?
Вот и спалился Лавруша...
trans 05 сентября 2018 | 14:19
А куда исчез бывший глава ЛНР Плотницкий? Путин заменил его на другого и после этого Плотницкий как в воду канул, никто его не видел.