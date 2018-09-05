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13:31, 05 сентября 2018

Проведение встречи по ситуации в Донбассе в «нормандском формате» неуместно после гибели главы ДНР Захарченко

Проведение встречи по ситуации в Донбассе в «нормандском формате» с участием России, Германии, Франции и Украины неуместно после гибели главы ДНР Александра Захарченко. Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава МИДа Сергей Лавров.
При этом, сказал Лавров, Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей.

Комментарии

24

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tvitov66 05 сентября 2018 | 13:35

Ну тогда и судьбу северного потока пусть в США решают

vezdehod 05 сентября 2018 | 13:41

На нет и суда нет - раз так наш Лавров так решил - пусть он за это и несёт ответственность.

luger_max_otto 05 сентября 2018 | 13:47

Ага, сколько истерик у путенышей вокруг обычного убийства главаря банды...

neprostotak 05 сентября 2018 | 14:13

Я вот не пойму, если пуйло не хочет встречаться в «Нормадском формате», сказал бы что простудился, или ногу подвернул когда мухоморы в Мокшанских болотах собирал!
Зачем надо было из-за такой ерунды сельд-маршала Дырляндии взрывать?

testmeter 05 сентября 2018 | 13:37

Проведение встречи в «нормандском формате» неуместно ///
ОК. Мы согласны на «будапештский формат»

accyapa 05 сентября 2018 | 13:58

Если убили Захарченко по приказу из Киева, а именно это утверждают в Москве, то смысла вести переговоры с террористами нет ни какого. Вообще не понятно, почему после этого теракта Москва не признала республики?
А поскольку "признания" не последовало, значит доказательств, что это сделал Киев нет.

anemon 05 сентября 2018 | 14:04

accyapa:/ Вообще не понятно, почему после этого теракта Москва не признала республики? /
Потому, что денег нет. Держаться тут нечем. Тем более - удерживать.

consts 05 сентября 2018 | 14:15

accyapa: По сути верно, но...
Никакого, непонятно.. По-русски все это пишется слитно.

glotze7 05 сентября 2018 | 13:40

Хе-хе. Даёшь больше санкций - полезных и экономикоподьёмных.

testmeter 05 сентября 2018 | 13:40

"Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей" ///
Вот пусть и выполнит Россия первый пункт этих договоренностей - выведет свои "ихтамнетные" войска. После этого станет возможным выполнение остальных пунктов

platonnekafrin 05 сентября 2018 | 13:42

Прям чисто Киса Воробьянинов с гибридом: Торг здесь неуместен, а я не ел шесть дней!

platonnekafrin 05 сентября 2018 | 13:47

platonnekafrin: Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса. браво, что значит школа!»"

vblack 05 сентября 2018 | 13:47

А собственно почему неуместно? Раньше этот деятель какое-то участие в нормандском формате принимал?

forum_participant 05 сентября 2018 | 13:54

Следующие переговоры пройдут после очередного котла..

kottigr1 05 сентября 2018 | 13:58

forum_participant: Снова российским десантникам придется рыдать перед камерами, а Путину опять врать про то как они "заблудились" ?

dorin1987 05 сентября 2018 | 13:58

_: И санкций + антисанкций, падения рубля и отмены пенсий.

vilingrad 05 сентября 2018 | 13:54

А не очень-то и хотелось. Как был дохлый нормандский номер, так и остался. Шпокнули героя днр, и фиг с ним...

zor 05 сентября 2018 | 13:54

рейтинг Путина падает.Срочно нужна война.Рейтинг Путина растет на крови ,как на дрожжах.

waytothesun 05 сентября 2018 | 13:59

володька, видать, опять воевать собрался

kalimator 05 сентября 2018 | 13:59

если следовать такой логике, то после смерти Путина существование России нецелесообразно.

rash 05 сентября 2018 | 14:03

"со скошенными глазами от постоянного вранья" (с)

piter_ug 05 сентября 2018 | 14:05

//неуместно после гибели главы ДНР//

Фу-ты-ну-ты-ножки-гнуты палетичиского деятеля нашли!

sim202_ 05 сентября 2018 | 14:10

Кому выгодно?
Вот и спалился Лавруша...

trans 05 сентября 2018 | 14:19

А куда исчез бывший глава ЛНР Плотницкий? Путин заменил его на другого и после этого Плотницкий как в воду канул, никто его не видел.

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