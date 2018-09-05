Проведение встречи по ситуации в Донбассе в «нормандском формате» неуместно после гибели главы ДНР Захарченко

Проведение встречи по ситуации в Донбассе в «нормандском формате» с участием России, Германии, Франции и Украины неуместно после гибели главы ДНР Александра Захарченко. Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава МИДа Сергей Лавров.

При этом, сказал Лавров, Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей.