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13:30, 05 сентября 2018

Россияне Петров и Боширов подозреваются в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили британские прокуроры. Как передает Рейтер, им вскоре будет предъявлено официальное обвинение. Для этого собраны необходимые доказательства. Прокурорская служба Великобритании подтвердила, что не будет запрашивать у России экстрадиции подозреваемых. Напомню, Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Комментарии

42

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johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:34

Нормальное правосудие сильно не скоростью а НЕОПРВЕРЖИМОСТЬЮ Доказательств ... над этим, очевидно, следствие и работало ...

glotov 05 сентября 2018 | 13:42

johnbmw: А почему Петров, а не, скажем, Большаков?

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:43

именно по тому, о чём я написал выше ...

eternity88 05 сентября 2018 | 14:28

johnbmw: да ладно вам. бритиши даже морды русские зафотошопить поленились - негров предъявляют под видом petrov & boshirov. сами в мирроре посмотреть можете!

luger_max_otto 05 сентября 2018 | 13:53

Ну, парочку депутатов госдумы выгонят и этих туда определят...

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:57

luger_max_otto: место Кабзона недавно освободилось ... да и нашмяш тут недавно на исключение наговорил ...

dtyzgblfhfc 05 сентября 2018 | 14:11

johnbmw: эта новость рассчитана на таких дебилов как ты! вас ваши хозяева из-за океана тысячу раз кидали и на этот раз кинут с обвинениями в адрес России!

eternity88 05 сентября 2018 | 14:35

dtyzgblfhfc: других по себе не мерь. хозяева, они нужны только тебе подобным холуям, которые без ощущения господского сапога на загривке устойчивость теряют, перестают понимать, кто их в старости содержать будет и т.д. ах да, забыл - хозяин же тебе давеча содержание по старости ровно на конец жизни передвинул...

vezdehod 05 сентября 2018 | 14:24

Ребята не успели по настоящему обмыть очероедные звания и вот тебе здрасьте - погорели.

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:35

лавруша ужО визжать "предъявите док-ва" начал???

tvitov66 05 сентября 2018 | 13:45

johnbmw: не протрезвел ешо - сперва Маху в кокошнике выпустят, нехай станцует

eternity88 05 сентября 2018 | 14:26

johnbmw: поскольку доказательства есть, лавруше остается только дурака включать на уровне "петров и баширов - это вообще не русские фамилии!" ну да наши мидаки уже к этой тактике и прибегли. заикаться насчет подлинности российских паспортов с британскими визами у них по понятной причине подгузки потряхивает.

lion64__2 05 сентября 2018 | 13:35

А ещё мелкобританские джентльмены поведают, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе.

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:37

lion64__2: ... если ВЫЯСНЯТ Доподлинно - то может и поведают ...

vilingrad 05 сентября 2018 | 13:57

lion64__2: мелкобританские джентльмены "
На фоне цирка шапито под названием Следственный комитет России британцы действительно мелковаты. Ищут что-то, доказывают, улики какие-то... вывезли бы пару паки(или руссо-туристо), первых попавшихся на улице, в лесочек- и дело раскрыто:)

accyapa 05 сентября 2018 | 14:06

Захватываем Крым. В ответ нам санкции.
Захватываем Донбасс. Опять санкции.
Бомбим Сирию. Снова санкции.
Ставим в БиДэ своего презика - Трампа.... Санкции.
Проводим хим атаку по Великобритании. Всё тоже самое - санкции.

Доколе блин! Может быть по этим идиотам на Западе вдарить по серьёзному?!!

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:36

уже решено вместо кого два новых деп-та в дуРе появится????

lion64__2 05 сентября 2018 | 13:38

johnbmw: Доподлинно известно, что они прибыли в мелкобританию под именами Ван Ю Шин и Ли Си Цын. Всякий хомяк под присягой подтвердит.

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:40

lion64__2: с русский язык - плЁхо? ... понимаю ... Сочувствую :-((((

lion64__2 05 сентября 2018 | 13:42

johnbmw: жертве ЕГЭ лучше себе посочувствовать, так оно вернее будет

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:44

lion64__2: вы о себе???? - я СЛИШКОМ давно школу заканчивал ...

timwlad90 05 сентября 2018 | 13:41

johnbmw: уже решено вместо кого два новых деп-та в дуРе появится????
--------------
Ну вообще то даже в Брюсселе поговаривают о скорой отставки английской овечки которая провалила всё и закрутила скандал ,по принципу мавр сделал своё дело мавр может уходить.
Всё дело в том,что Брексит ,Сирия и Украина это была попытка сохранить влияние англосаксов на международном рынке,но ипотечный кризис и финансовый кризис угробил всякое доверие в англосаксонскую систему .
Так, что никаких общечеловеческих ценностей нет,есть только интерес Великобритании.

polikarpich 05 сентября 2018 | 13:45

timwlad90: У тебя тоже нет никаких человеческих ценностей?!!!

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:47

timwlad90: ... самому то не смешно??? :-))) ... муть ТАКУЮ писать ....

bmrt 05 сентября 2018 | 13:55

timwlad90: Что напИсал - хоть прочитай...

ze_danil 05 сентября 2018 | 13:48

johnbmw: кабздоновское место вакантно

а вот с Няшей Крымской пока непонятки...

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:54

ze_danil: точно - есть такая буква ....

equus 05 сентября 2018 | 13:37

Следует ли ожидать скорого пополнения в рядах госдумцев..??
;-)

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:39

equus: Вы, наверное, описались ... в рядах госдуРцев ...

yralez 05 сентября 2018 | 13:38

Это уже наши депутаты ?
Вообще надо проверить всех депутатов, которые не убийцы, тех выгнать.

tv_victim 05 сентября 2018 | 13:40

Петров? А Васечкин?

jetsam 05 сентября 2018 | 13:42

@Москва категорически отрицает@
помнится, в 70-80 годах, в советских школах отрицали ввоз ракет на кубу
(карибский кризис) и секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа.
А, так же, считали Бухарина, Троцкого, Зиновьева, Блюхера,... врагами народа...

и, вот, прошло 40 лет. что такое 40 лет для государства? - миг. всего лишь миг.
так что через миг мы снова и в очередной раз узнаем правду. но, уже официально.

bmrt 05 сентября 2018 | 13:58

jetsam: и не только перечисленное Вами. Есть ещё масса преступлений госсистемы СССР и РФ, ответ на которые может быть обнародован только после слома режима...

piter_ug 05 сентября 2018 | 13:43

Эдак скоро дурдом превратится в логово отравителей.

anemon 05 сентября 2018 | 14:00

piter_ug: /Эдак скоро дурдом превратится в логово отравителей./
Уже.

ss2020 05 сентября 2018 | 13:46

любой преступник всегда заявляет: ДОКАЖИТЕ, а честный законоплательщик доказывает: что был в это время там то и там то и в доказательсово... вот фото 3-х километрового штурмовика!)))

socilal_active 05 сентября 2018 | 13:47

А теперь самое интересное - какова будет громкость визга с нашей стороны. Захарова не в счет, с этой уже скучно. Если сравнить следствие у британцев по политическим терактам, и у нас. Наша сторона морду утюгом (в лице Лаврова), и в полную несознанку. Даже доказательств опровержения предоставлять не будет.

segris 05 сентября 2018 | 13:48

Странно, что Боширов, а не Иванов.

mvrevin 05 сентября 2018 | 13:55

Хоть ссы в глаза - все божья роса, похоже самая актуальная фраза для России начала ХХI века

dekadik 05 сентября 2018 | 14:00

Боширов это случайно не тот маленький актер -татарчонок который кричал в фильме "Мама не горюй" "где эта Люда, я тебя спрашиваю, где собака".

av_babich 05 сентября 2018 | 14:05

Между фракциями Думы будет конкуренция за то, чтобы принять их в свои ряды? Или как скажет начальник?

dtyzgblfhfc 05 сентября 2018 | 14:08

гыыы, новость для хомяков! в список подозреваемых внесли, но в запрос для экстрадиции включены не будут!
помнится как наши хомячки аплодировали новости об признании вины России с сепарами в катастрофе боинга под Донецком! ну где обвинения? аууу хомяки))) вот здесь та же самая картинка рассчитанная на дебилов хомяков! хомяки громче топайте своими кривыми ножками и упирайтесь в стену своими большими рогами, вас опять кинули ваши хозяева из-за океана!

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