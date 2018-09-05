Россияне Петров и Боширов подозреваются в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили британские прокуроры. Как передает Рейтер, им вскоре будет предъявлено официальное обвинение. Для этого собраны необходимые доказательства. Прокурорская служба Великобритании подтвердила, что не будет запрашивать у России экстрадиции подозреваемых. Напомню, Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
Комментарии42
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:34
Нормальное правосудие сильно не скоростью а НЕОПРВЕРЖИМОСТЬЮ Доказательств ... над этим, очевидно, следствие и работало ...
glotov 05 сентября 2018 | 13:42
johnbmw: А почему Петров, а не, скажем, Большаков?
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:43
именно по тому, о чём я написал выше ...
eternity88 05 сентября 2018 | 14:28
johnbmw: да ладно вам. бритиши даже морды русские зафотошопить поленились - негров предъявляют под видом petrov & boshirov. сами в мирроре посмотреть можете!
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 13:53
Ну, парочку депутатов госдумы выгонят и этих туда определят...
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:57
luger_max_otto: место Кабзона недавно освободилось ... да и нашмяш тут недавно на исключение наговорил ...
dtyzgblfhfc 05 сентября 2018 | 14:11
johnbmw: эта новость рассчитана на таких дебилов как ты! вас ваши хозяева из-за океана тысячу раз кидали и на этот раз кинут с обвинениями в адрес России!
eternity88 05 сентября 2018 | 14:35
dtyzgblfhfc: других по себе не мерь. хозяева, они нужны только тебе подобным холуям, которые без ощущения господского сапога на загривке устойчивость теряют, перестают понимать, кто их в старости содержать будет и т.д. ах да, забыл - хозяин же тебе давеча содержание по старости ровно на конец жизни передвинул...
vezdehod 05 сентября 2018 | 14:24
Ребята не успели по настоящему обмыть очероедные звания и вот тебе здрасьте - погорели.
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:35
лавруша ужО визжать "предъявите док-ва" начал???
tvitov66 05 сентября 2018 | 13:45
johnbmw: не протрезвел ешо - сперва Маху в кокошнике выпустят, нехай станцует
eternity88 05 сентября 2018 | 14:26
johnbmw: поскольку доказательства есть, лавруше остается только дурака включать на уровне "петров и баширов - это вообще не русские фамилии!" ну да наши мидаки уже к этой тактике и прибегли. заикаться насчет подлинности российских паспортов с британскими визами у них по понятной причине подгузки потряхивает.
lion64__2 05 сентября 2018 | 13:35
А ещё мелкобританские джентльмены поведают, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе.
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:37
lion64__2: ... если ВЫЯСНЯТ Доподлинно - то может и поведают ...
vilingrad 05 сентября 2018 | 13:57
lion64__2: мелкобританские джентльмены "
На фоне цирка шапито под названием Следственный комитет России британцы действительно мелковаты. Ищут что-то, доказывают, улики какие-то... вывезли бы пару паки(или руссо-туристо), первых попавшихся на улице, в лесочек- и дело раскрыто:)
accyapa 05 сентября 2018 | 14:06
Захватываем Крым. В ответ нам санкции.
Захватываем Донбасс. Опять санкции.
Бомбим Сирию. Снова санкции.
Ставим в БиДэ своего презика - Трампа.... Санкции.
Проводим хим атаку по Великобритании. Всё тоже самое - санкции.
Доколе блин! Может быть по этим идиотам на Западе вдарить по серьёзному?!!
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:36
уже решено вместо кого два новых деп-та в дуРе появится????
lion64__2 05 сентября 2018 | 13:38
johnbmw: Доподлинно известно, что они прибыли в мелкобританию под именами Ван Ю Шин и Ли Си Цын. Всякий хомяк под присягой подтвердит.
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:40
lion64__2: с русский язык - плЁхо? ... понимаю ... Сочувствую :-((((
lion64__2 05 сентября 2018 | 13:42
johnbmw: жертве ЕГЭ лучше себе посочувствовать, так оно вернее будет
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:44
lion64__2: вы о себе???? - я СЛИШКОМ давно школу заканчивал ...
timwlad90 05 сентября 2018 | 13:41
johnbmw: уже решено вместо кого два новых деп-та в дуРе появится????
--------------
Ну вообще то даже в Брюсселе поговаривают о скорой отставки английской овечки которая провалила всё и закрутила скандал ,по принципу мавр сделал своё дело мавр может уходить.
Всё дело в том,что Брексит ,Сирия и Украина это была попытка сохранить влияние англосаксов на международном рынке,но ипотечный кризис и финансовый кризис угробил всякое доверие в англосаксонскую систему .
Так, что никаких общечеловеческих ценностей нет,есть только интерес Великобритании.
polikarpich 05 сентября 2018 | 13:45
timwlad90: У тебя тоже нет никаких человеческих ценностей?!!!
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:47
timwlad90: ... самому то не смешно??? :-))) ... муть ТАКУЮ писать ....
bmrt 05 сентября 2018 | 13:55
timwlad90: Что напИсал - хоть прочитай...
ze_danil 05 сентября 2018 | 13:48
johnbmw: кабздоновское место вакантно
а вот с Няшей Крымской пока непонятки...
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:54
ze_danil: точно - есть такая буква ....
equus 05 сентября 2018 | 13:37
Следует ли ожидать скорого пополнения в рядах госдумцев..??
;-)
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:39
equus: Вы, наверное, описались ... в рядах госдуРцев ...
yralez 05 сентября 2018 | 13:38
Это уже наши депутаты ?
Вообще надо проверить всех депутатов, которые не убийцы, тех выгнать.
tv_victim 05 сентября 2018 | 13:40
Петров? А Васечкин?
jetsam 05 сентября 2018 | 13:42
@Москва категорически отрицает@
помнится, в 70-80 годах, в советских школах отрицали ввоз ракет на кубу
(карибский кризис) и секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа.
А, так же, считали Бухарина, Троцкого, Зиновьева, Блюхера,... врагами народа...
и, вот, прошло 40 лет. что такое 40 лет для государства? - миг. всего лишь миг.
так что через миг мы снова и в очередной раз узнаем правду. но, уже официально.
bmrt 05 сентября 2018 | 13:58
jetsam: и не только перечисленное Вами. Есть ещё масса преступлений госсистемы СССР и РФ, ответ на которые может быть обнародован только после слома режима...
piter_ug 05 сентября 2018 | 13:43
Эдак скоро дурдом превратится в логово отравителей.
anemon 05 сентября 2018 | 14:00
piter_ug: /Эдак скоро дурдом превратится в логово отравителей./
Уже.
ss2020 05 сентября 2018 | 13:46
любой преступник всегда заявляет: ДОКАЖИТЕ, а честный законоплательщик доказывает: что был в это время там то и там то и в доказательсово... вот фото 3-х километрового штурмовика!)))
socilal_active 05 сентября 2018 | 13:47
А теперь самое интересное - какова будет громкость визга с нашей стороны. Захарова не в счет, с этой уже скучно. Если сравнить следствие у британцев по политическим терактам, и у нас. Наша сторона морду утюгом (в лице Лаврова), и в полную несознанку. Даже доказательств опровержения предоставлять не будет.
segris 05 сентября 2018 | 13:48
Странно, что Боширов, а не Иванов.
mvrevin 05 сентября 2018 | 13:55
Хоть ссы в глаза - все божья роса, похоже самая актуальная фраза для России начала ХХI века
dekadik 05 сентября 2018 | 14:00
Боширов это случайно не тот маленький актер -татарчонок который кричал в фильме "Мама не горюй" "где эта Люда, я тебя спрашиваю, где собака".
av_babich 05 сентября 2018 | 14:05
Между фракциями Думы будет конкуренция за то, чтобы принять их в свои ряды? Или как скажет начальник?
dtyzgblfhfc 05 сентября 2018 | 14:08
гыыы, новость для хомяков! в список подозреваемых внесли, но в запрос для экстрадиции включены не будут!
помнится как наши хомячки аплодировали новости об признании вины России с сепарами в катастрофе боинга под Донецком! ну где обвинения? аууу хомяки))) вот здесь та же самая картинка рассчитанная на дебилов хомяков! хомяки громче топайте своими кривыми ножками и упирайтесь в стену своими большими рогами, вас опять кинули ваши хозяева из-за океана!