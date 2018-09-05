Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили британские прокуроры. Как передает Рейтер, им вскоре будет предъявлено официальное обвинение. Для этого собраны необходимые доказательства.