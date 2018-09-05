Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили британские прокуроры. Как передает Рейтер, им вскоре будет предъявлено официальное обвинение. Для этого собраны необходимые доказательства.
Комментарии14
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mchappy 05 сентября 2018 | 13:12
Ой сейчас визгу будет со смоленской площади...
tvitov66 05 сентября 2018 | 13:19
mchappy: Надеюсь в списки ЛДПР их уже внесли
vladimirgornitsky 05 сентября 2018 | 13:22
mchappy:
Визгу-то будет, но толку-то. Есть обвинение - теперь уже с конкретными фамилиями. Можно сколько угодно кричать "уваснетдоказательств", но санкции, вводимые в связи с этими обвинениями, от этого визга никуда не денутся, а вот на них ответить нечем. Визг против санкций не помогает.
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 13:12
Будет еще два депутата Госдуры...
igorkot____1 05 сентября 2018 | 13:23
luger_max_otto: Ну вот и фамилии проклюнулись . То то тут прям целый мешок портяночных троллей высыпали. Сейчас эти шлюхи ольгинские будут ветку свой дурью засирать.
vitalit 05 сентября 2018 | 13:12
и чего "заявлять"?
есть - предъявляйте
skull___ 05 сентября 2018 | 13:16
vitalit: " Доказательства" естественно будут засекречены, как всегда...
vinidbi 05 сентября 2018 | 13:22
skull___: Что скуллящее пригожинское дерьмо-лихо вас мразей в очередной раз макнули мордой в ваше же дерьмо!!!
banyi4 05 сентября 2018 | 13:18
vitalit: Давайте доказательства , решение суда и в Интерпол )
dmitry35 05 сентября 2018 | 13:17
Какой Боширов? Похоже, отредактировали первоначальный вариант:....предъявить обвинения Иванову, Петрову и Сидорову
lion64__2 05 сентября 2018 | 13:19
Понятное дело, джентльменам положено верить на слово. Сами своего холуя решили ликвидировать в целях экономии мелкобританского королевского бюджета, а русских свалить вину. Не сдох изменник, однако. Теперь выдумывают всякую непотребщину. Своих бомжей отравили для численности.
nikolaitschi 05 сентября 2018 | 13:19
Пора расширять состав думы.
needroid 05 сентября 2018 | 13:19
Пацанов спасать надо! Срочно в Думу!
serg_anat 05 сентября 2018 | 13:21
А как же группа русских шпионок с духами..??