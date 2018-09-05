Минфин РФ пока не будет предлагать введение минимальной цены на пиво и маркировки всей пивоваренной продукции, но готов обсудить такую меру, заявил журналистам замминистра финансов России Илья Трунин.

Скорее всего, минимальная цена литра пива составит примерно 80 рублей, сказал эфире телеканала РБК глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.