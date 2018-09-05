Действия США на Украине повышают шансы на военную конфронтацию, — Лавров
Действия США на украинском направлении повышают шансы на военную конфронтацию, заявил в эфире первого Канала глава МИД Сергей Лавров.
США хотят создать на Украине опасный раздражитель на границе с РФ, добавил Лавров
Комментарии20
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johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:08
Нарастают ... в строгом соответствии кол-ву усилий прикладываемых к этому подчинёнными лаврова ...
dorin1987 05 сентября 2018 | 13:13
johnbmw: Потрясающе. Как лавруша охарактеризует действия РФ на Украине - аннексию няшмяша и лугандон, которій сколотил сблев с гражданством РФ? Оно как, способствует мирному решению вопроса?
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 13:15
Экий все же сучонок, а еще под говорящую лошадь косит... Оккупация Крыма- это акт войны. Развязывание войны в Донбассе- акт войны. Так чего он там несет о вероятности конфронтации? Еще один самолет сбить хочет с пассажирами- теперь американский, что ли?
pro_hanov 05 сентября 2018 | 13:23
luger_max_otto: Чтобы снизить вероятность конфронтации нужно уйти из Крыма и Донбасса, разоружить "отпускников", допустить туда миротворцев ООН для спокойной и мирной передачи этих территорий Украине.
danko1 05 сентября 2018 | 13:08
Совсем о дипломатии забыл Лавров.
В зеркало ему и Путину надо посмотреть, чтобы врагов России увидеть.
В друзьях у них одни диктаторы и палачи остались, да и тех покупают.
solonko 05 сентября 2018 | 13:08
Так что, россияне, кто против повышения пенсионного возраста, тот - враг народа.
agamasat 05 сентября 2018 | 13:11
Какого хрена этот дятел все угрожает миру, да еще от имени всего населения россии?!
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:17
agamasat: работа у него такая ... родину Унижать ....
igorkot____1 05 сентября 2018 | 13:18
agamasat: Да над ним давно уж тень фон Рибентроппа витает. Так же закончит.
banyi4 05 сентября 2018 | 13:12
Политика политикой, там свои темы. А военные не идиоты , договорятся как нибудь. Типа пиндосы пульнут десяток ракет куда нибудь в пустыню, где никого нет, а мы пульнём над ихними эсминцами. Трамп доволен, Путин тоже доволен. Приказы выполнены , а результаты пофиг ))
tag188 05 сентября 2018 | 13:23
banyi4: Какая пустыня? Новость не про Сирию, а про Украину.
В пригожинцы уже совсем непонятно кого набирают.
piterjanis 05 сентября 2018 | 13:13
То,что сказал Лавров,всему миру известно.
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 13:18
piterjanis: огласите КОНКРЕТНЫЙ список "всему миру известно"
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 13:13
Я дико извиняюсь. А с кем США на Украине схлестнутся?
piterjanis 05 сентября 2018 | 13:16
platonnekafrin: с ДНР и ЛНР
edyunia 05 сентября 2018 | 13:20
piterjanis: \\с ДНР и ЛНР\\
При чём здесь скакун лавровый?
mavviomi 05 сентября 2018 | 13:16
О каких действиях идет речь? Усиление украинских сил на Азове? Ну так на России давно напрашиваются.
fantforbarbi 05 сентября 2018 | 13:19
То есть в том,что Россия по существу начала реальную войну с аннексиями территорий-Крым +Донбасс ,это США виноваты))) ??? Логика ,конечно,перевернутая абсолютно.
olegkievskyi Олег Киселевский 05 сентября 2018 | 13:20
а действия России в Украине льются целительным мирроточащим елеем
sensei54 05 сентября 2018 | 13:21
опасный раздражитель на границе с РФ,
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Стометровая статуя Навального.