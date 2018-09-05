Матери Сенцова отказали в рассмотрении обращения о помиловании сына, который уже почти четыре месяца держит голодовку

Матери украинского режиссера Олега Сенцова отказали в рассмотрении обращения о помиловании сына, который уже почти четыре месяца держит голодовку в колонии «Белый медведь».

Помилование осужденного, в соответствии с указом президента от 2001 года, возможно, только если соответствующее прошение главе государства направит сам заключенный. И поскольку с таким ходатайством обратилась его мать – Людмила Сенцова – оно не может быть принято к рассмотрению. Такое разъяснение представила комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказал у себя в Facebook адвокат осужденного Дмитрий Динзе. Между тем, сам Олег Сенцов просить о помиловании не намерен – он считает себя невиновным. Напомню, что украинский режиссер, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму, в середине мая объявил голодовку. Он требует освободить всех украинских политзаключенных в России. Ранее в переписке с активистом Алексеем Гриценко Сенцов сообщил, что похудел до 72 килограммов, но сдаваться не собирается.

Отмечу, что сегодня Олега Сенцова в колонии должен навестить уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.