Матери Сенцова отказали в рассмотрении обращения о помиловании сына, который уже почти четыре месяца держит голодовку
Матери украинского режиссера Олега Сенцова отказали в рассмотрении обращения о помиловании сына, который уже почти четыре месяца держит голодовку в колонии «Белый медведь».
Помилование осужденного, в соответствии с указом президента от 2001 года, возможно, только если соответствующее прошение главе государства направит сам заключенный. И поскольку с таким ходатайством обратилась его мать – Людмила Сенцова – оно не может быть принято к рассмотрению. Такое разъяснение представила комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказал у себя в Facebook адвокат осужденного Дмитрий Динзе. Между тем, сам Олег Сенцов просить о помиловании не намерен – он считает себя невиновным. Напомню, что украинский режиссер, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму, в середине мая объявил голодовку. Он требует освободить всех украинских политзаключенных в России. Ранее в переписке с активистом Алексеем Гриценко Сенцов сообщил, что похудел до 72 килограммов, но сдаваться не собирается.
Отмечу, что сегодня Олега Сенцова в колонии должен навестить уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак.
Комментарии10
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piterjanis 05 сентября 2018 | 13:11
Как можно помиловать человека,которое ему не нужно?
tvitov66 05 сентября 2018 | 13:14
piterjanis: а как можно давать гражданство насильно? С какого перепуга Сенцов должен с милостынькой обращаться к президенту чужой для него страны?
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 13:19
Это одно из преступлений путинского режима.
Хутинскую банду- на пуй.
piterjanis 05 сентября 2018 | 13:20
tvitov66: паспорт он получал РФ? п.с он террорист,суд его осудил.
banyi4 05 сентября 2018 | 13:22
tvitov66: Паспорт без личной подписи считается недействительным , а если подписался, то извини, принял гражданство.
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 13:21
piterjanis: Как можно помиловать человека,которое ему не нужно?
- Мил человек, помиловать можно любого заключенного. Чтоб тебе было понятней - это как премию дать. Но у вас там, видно, без служебной записки деньгами не делятся.
ukraminadozemljudobrjt 05 сентября 2018 | 13:12
ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА голодовки, обезьяна кому врет?
banyi4 05 сентября 2018 | 13:16
Предлагаю разместить на сайте Эха таймер, где круглые сутки будут показаны секунды, минуты, дни , месяцы, годы голодовки Сенцова!!! И писать про него часто не надо будет))
noxepy_88 05 сентября 2018 | 13:18
Четыре месяца голодовки))))) Позорище!!! Вы чего?
lion64__2 05 сентября 2018 | 13:21
Всякий террорист, в том числе по кличке "режиссер", должен сидеть в тюрьме. Что-то не каркают либерасты и не хрукают свидомые о судьбе многочисленных подобных "деятелей культуры", что сидят в Гуантанамо, в израильских тюрьмах и т.д.