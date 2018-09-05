Самолет МЧС России доставил в Сирию 34 тонны гуманитарной помощи
Самолет МЧС России доставил в Сирию 34 тонны гуманитарной помощи – продовольствие, палатки, одеяла, а также комплекты посуды, — сообщает ТАСС,
Помощь будет передана нуждающимся, а также беженцам, — уточнили в МЧС.
Комментарии8
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tag188 05 сентября 2018 | 12:44
Хорошо придумали -- Минобороны за счет российского налогоплательщика бомбит сирийцев, а МЧС за счет опять же, российского налогоплательщика, доставляет им гуманитарку.
malanoff 05 сентября 2018 | 12:48
tag188: В России могли бы раздать бесплатную гуманитарку. В некоторых областях за это население согласилось , чтобы и их немного побомбили.
dorin1987 05 сентября 2018 | 12:53
malanoff: А разве население уже не живет ликом царька РФ? Осознанием того, что они - великие ымперцы РФ, скрепанутые и православнутые? Четверть за чертой бедности не гордятся тем, что их ымперия - встала с колен, хапнула няшмяш и сколотила лугандон?
andre_klimov 05 сентября 2018 | 12:55
Как в том анекдоте советских времён: "посылаем полторы тысячи пар яиц. Каждая пара - в голубом берете"
tunis 05 сентября 2018 | 12:58
Да, русские братья и на Донбасс такую же гуманитарку привезли: боеприпасы к тяжёлому вооружению (посуда), патроны к верным русским акм (гречка), взрывчатку (средства личной гигиены), средства радиоразведки и подавления (радиоприемники и телевизоры)), дроны (детские игрушки). Всего 50 фур. Это 50*20=1000 тонн.
perectukin 05 сентября 2018 | 13:17
tunis:
Так Украина там сконцентрировала 12 тысяч солдат и все с Джевелинами.
Это наш ответ Чемберлену.
jetsam 05 сентября 2018 | 13:01
вот, если бы не сирия - как бы списали распил бюджета?????????
на каждый батон хлеба сирийскому ребенку приходится, минимум,
мерседес + вилла в ницце + счет в лондоне....
золотые, эти батоны помощи....
prade 05 сентября 2018 | 13:03
Ожидай беды, если в зону боевых действий прибыл российский гумконвой.