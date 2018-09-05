Самолет МЧС России доставил в Сирию 34 тонны гуманитарной помощи – продовольствие, палатки, одеяла, а также комплекты посуды, — сообщает ТАСС,

Помощь будет передана нуждающимся, а также беженцам, — уточнили в МЧС.