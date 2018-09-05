Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на церемонии прощания с северокорейским ученым Чу Гю Чханом
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на церемонии прощания с северокорейским ученым Чу Гю Чханом, которого считают отцом ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Ученый скончался в возрасте 89 лет.
Ким Чен Ын не появлялся на публике последние две недели. В то же время в начале сентября он направил в Москву телеграмму соболезнования в связи со смертью Иосифа Кобзона. Во всяком случае, об этом рассказал бывший министр культуры Михаил Швыдкой на церемонии прощания с артистом.
Комментарии4
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ivar1964 05 сентября 2018 | 12:43
Жаль, Кобзон не смог прочитать телеграмму! Это же какая популярность! И в каких кругах!
vladimirgornitsky 05 сентября 2018 | 12:46
Подумаешь, две недели. Подтяжку, наверно, делал. Для усиления блеска, которым должен обладать "блестящий товарищ" (один из официальных титулов Ына).
Кстати, Медведева тоже наверно, по этой причине не видно было...
hiryrg 05 сентября 2018 | 12:55
Какое облегчение...а то я уж подумал, куда это косоглазенький пухлячок делся?
agamasat 05 сентября 2018 | 13:09
Для расшифровки западных технологий надо тоже иметь ученую степень.) России, например, можно уже закрываться наглухо - лет на 200 хватит изучения и попыток воссоздать.