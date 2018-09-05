Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на церемонии прощания с северокорейским ученым Чу Гю Чханом, которого считают отцом ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Ученый скончался в возрасте 89 лет.

Ким Чен Ын не появлялся на публике последние две недели. В то же время в начале сентября он направил в Москву телеграмму соболезнования в связи со смертью Иосифа Кобзона. Во всяком случае, об этом рассказал бывший министр культуры Михаил Швыдкой на церемонии прощания с артистом.