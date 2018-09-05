Матери Сенцова в комиссии ЯНАО разъяснили, что помиловать сына можно только после его личного обращения
Комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа отказала
матери осужденного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова Людмиле в принятии к рассмотрению ходатайства о помиловании сына.
Соответствующий ответ от 21 августа за подписью и.о. председателя комиссии опубликовал в среду на своей странице в Facebook адвокат украинского заключенного Дмитрий Динзе.
В нем указывается, что в соответствии с указом президента РФ от 28 декабря 2001 года сам
осужденный обращается с ходатайством о помиловании к президенту РФ в письменной форме.
«Таким образом, осужденному Сенцову О.Г. необходимо самому подать ходатайство о помиловании на имя президента Российской Федерации через администрацию ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО», —
говорится в ответе комиссии по помилованию.
В нем также указано, что ранее в комиссию уже поступало ходатайство от Л.Сенцовой, аналогичное
этому, и ей «также направлены соответствующие разъяснения».
Комментарии13
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motooppic 05 сентября 2018 | 12:41
Этого урода и террориста Сенцова не помиловать надо, а на помочах в камере удавить, ибо такую мразь нечего отпускать в мир, где живут нормальные люди. И тогда демократия восторжествует!
danko1 05 сентября 2018 | 12:51
motooppic: Портянок подлых к людям отнести нельзя.
Это нелюди, презирающие Россию и защищающие тех, кто её уничтожает.
А Сенцова и помиловать по закону безо всякого прошения можно.
Но его не миловать надо, а Путин и его судьи со следователями, сфальсифицировавшие по абсурдным обвинениям уголовное дело, на коленях у Сенцова прощение должны просить и отпустить всех по этому делу на волю, а фальсификаторов судить и на зону.
unprejudiced 05 сентября 2018 | 13:04
motooppic: неет, государство на него затратило больше 100 000 рублей, на его мнимую голодовку в ходе которой он в 3 горла жрет. пусть сначала все отработает с процентами.
zloy_sok 05 сентября 2018 | 12:42
Ну понятно....система решила выдать труп
minerr 05 сентября 2018 | 12:49
zloy_sok: "Он сам выбрал этот путь" (с)
tvitov66 05 сентября 2018 | 12:59
minerr: может он сам себе и гражданство выбрал?
danko1 05 сентября 2018 | 13:06
tvitov66: Нет, российское гражданство Сенцов не принимал.
Но Путин тут и Гитлера превзошел, который не считал граждан на оккупированной территории немцами.
skull___ 05 сентября 2018 | 12:43
Жрёшь? А сенцов уже 114 суток голодает)
banyi4 05 сентября 2018 | 12:47
skull___: И это не предел совершенства)
dtyzgblfhfc 05 сентября 2018 | 13:01
skull___: 114 суток уже в жопу голо даёт? так он же есть суперпитараст! срочно в книгу рекордов суперпитарастов!
glotov 05 сентября 2018 | 12:45
Сидит по причине гордой застенчивости.
dtyzgblfhfc 05 сентября 2018 | 12:58
а чё клиент ещё не сдох? не жрёт 4 месяца. а срёт за четверых! значится у клиента что-то с жопой не порядок! может он жрёт жопой и попробуй докажи что клиент не голодует. значится нужно клиенту заштопать жопу, чтобы он ей не жрал!
gregor 05 сентября 2018 | 13:08
Дважды два равно 5 , сказали Сенцову российские власти . Нет ,сказал Сенцов дважды два равно 4 .
Ну раз ты считаешь ,что 4 , будешь сидеть 20 лет .
Или пиши просьбу о помиловании , что ты согласен ,что дважды два равно 5 .
Вот и выбирай ,или ты имеешь чувство собственного достоинство или пиши просьбу невежеству о том ,что ты тоже идиот и согласен ,что дважды два равно 5 .