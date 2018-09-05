Z Архив новостей новости
5 13 6 398
12:33, 05 сентября 2018

Матери Сенцова в  комиссии ЯНАО разъяснили, что помиловать сына можно только после его личного обращения

Комиссия по  вопросам помилования на  территории Ямало-Ненецкого автономного округа отказала
матери осужденного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова Людмиле в принятии к  рассмотрению ходатайства о помиловании сына.
Соответствующий ответ от 21 августа за подписью и.о. председателя комиссии опубликовал в  среду на  своей странице в Facebook адвокат украинского заключенного Дмитрий Динзе.
В  нем указывается, что в соответствии с  указом президента РФ  от  28 декабря 2001 года сам
осужденный обращается с  ходатайством о помиловании к президенту РФ в письменной форме.
«Таким образом, осужденному Сенцову О.Г. необходимо самому подать ходатайство о  помиловании на имя президента Российской Федерации через администрацию ФКУ ИК-8 УФСИН России по  ЯНАО»,  —
говорится в  ответе комиссии по помилованию.
В нем также указано, что ранее в  комиссию уже поступало ходатайство от Л.Сенцовой, аналогичное
этому, и  ей  «также направлены соответствующие разъяснения».

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

motooppic 05 сентября 2018 | 12:41

Этого урода и террориста Сенцова не помиловать надо, а на помочах в камере удавить, ибо такую мразь нечего отпускать в мир, где живут нормальные люди. И тогда демократия восторжествует!

danko1 05 сентября 2018 | 12:51

motooppic: Портянок подлых к людям отнести нельзя.
Это нелюди, презирающие Россию и защищающие тех, кто её уничтожает.
А Сенцова и помиловать по закону безо всякого прошения можно.
Но его не миловать надо, а Путин и его судьи со следователями, сфальсифицировавшие по абсурдным обвинениям уголовное дело, на коленях у Сенцова прощение должны просить и отпустить всех по этому делу на волю, а фальсификаторов судить и на зону.

unprejudiced 05 сентября 2018 | 13:04

motooppic: неет, государство на него затратило больше 100 000 рублей, на его мнимую голодовку в ходе которой он в 3 горла жрет. пусть сначала все отработает с процентами.

zloy_sok 05 сентября 2018 | 12:42

Ну понятно....система решила выдать труп

minerr 05 сентября 2018 | 12:49

zloy_sok: "Он сам выбрал этот путь" (с)

tvitov66 05 сентября 2018 | 12:59

minerr: может он сам себе и гражданство выбрал?

danko1 05 сентября 2018 | 13:06

tvitov66: Нет, российское гражданство Сенцов не принимал.
Но Путин тут и Гитлера превзошел, который не считал граждан на оккупированной территории немцами.

skull___ 05 сентября 2018 | 12:43

Жрёшь? А сенцов уже 114 суток голодает)

banyi4 05 сентября 2018 | 12:47

skull___: И это не предел совершенства)

dtyzgblfhfc 05 сентября 2018 | 13:01

skull___: 114 суток уже в жопу голо даёт? так он же есть суперпитараст! срочно в книгу рекордов суперпитарастов!

(комментарий скрыт)

glotov 05 сентября 2018 | 12:45

Сидит по причине гордой застенчивости.

dtyzgblfhfc 05 сентября 2018 | 12:58

а чё клиент ещё не сдох? не жрёт 4 месяца. а срёт за четверых! значится у клиента что-то с жопой не порядок! может он жрёт жопой и попробуй докажи что клиент не голодует. значится нужно клиенту заштопать жопу, чтобы он ей не жрал!

gregor 05 сентября 2018 | 13:08

Дважды два равно 5 , сказали Сенцову российские власти . Нет ,сказал Сенцов дважды два равно 4 .
Ну раз ты считаешь ,что 4 , будешь сидеть 20 лет .
Или пиши просьбу о помиловании , что ты согласен ,что дважды два равно 5 .
Вот и выбирай ,или ты имеешь чувство собственного достоинство или пиши просьбу невежеству о том ,что ты тоже идиот и согласен ,что дважды два равно 5 .

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Путин выступил в роли доброго пожарника После этого выступления у меня остался ещё один большой вопрос – а нужен ли стране Премьер, в частности Дмитрий Анатольевич, если Президент сам занимается экономическим блоком? Ждать ли нам отставки Медведева?..

5 94 6 29299 29.08
Kпутин, пенсии, рф, экономика, политика, мнения
Блоги

«Я послал туда машину»: что говорил погибшим в ЦАР журналистам «человек из ООН» Ни Расторгуев, ни Радченко не высказали опасений из-за того, что просят помощи у человека, возможно, связанного с Пригожиным, хотя в ЦАР они ехали расследовать деятельность именно этого бизнесмена в республике…

5 124 6 34911 29.08
Kрасследования, журналисты, африка, мнения
Новости

Просверлить дырку в обшивке космического корабля «Союз» мог психически неустойчивый член экипажа МКС Такую версию выдвинул депутат Госдумы, бывший космонавт Максим Сураев…

5 49 6 18098
Блоги

Карина Орлова журналист

Знакомьтесь, Роберт Мюллер Кто лично расследовал Могилевича и поместил его в топ-10 самых разыскиваемых людей США? Кто отправил своих агентов в Будапешт, где была база Могилевича, откуда он сбежал в Россию? При ком было предъявлено обвинение Фирташу?..

5 59 6 19429 29.08
Kсша, политика, общество, события
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 168 6 20036 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 70 6 13890 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 67 6 8626 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 118 6 15315 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 52 6 7179 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 65 6 9976 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

+ «А вы думаете, «Эхо Москвы» не управляет Россией»?.. «А вы думаете, «Эхо Москвы» не управляет Россией»?.. «вДудь»: Эдуард Лимонов об «Эхе Москвы»...

5 126 6 41512 29.08
8читать ;смотреть
Kлимонов, дудь, эхо москвы, мнения
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 56 6 8873 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Блоги

Михаил Михин блогер

Заметки о Нью-Йорке Они, такие же, как мы. Так же критикуют правительство, так же недовольны ситуацией в стране, но при этом они не боятся высказывать свое мнение открыто, зная, что у них нет полковника, который их посадит за репост в фейсбуке…

5 46 6 7718 04.09
Kнью-йорк, общество, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Похищение Европы А может, Трамп эту публикацию документов из клинтоновского фонда инициировал как раз ради поддержки путинского имиджа?..

5 188 6 31126 04.09
Kпутин, трамп, сша, политика, рф, ельцин, история, документы, события
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 73 6 12285 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Блоги

В Сургуте первоклассникам вручили дневники с ошибкой в гербе России В лапах двуглавого орла — серп и молот…

5 57 6 10196 04.09
Kфото, школа, события

Популярное за неделю

Новости

Министерство культуры запретило показ фильма «Похищенные сокровища Европы» О причинах отказа в выдаче прокатного удостоверения ведомство пока не сообщило

5 18 6 16511
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 117 6 166829 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 55 6 19830 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 416 6 371491 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 229 6 203086 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7234029
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3645031

Сегодня в эфире