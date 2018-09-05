Матери Сенцова в  комиссии ЯНАО разъяснили, что помиловать сына можно только после его личного обращения

Комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа отказала

матери осужденного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова Людмиле в принятии к рассмотрению ходатайства о помиловании сына.

Соответствующий ответ от 21 августа за подписью и.о. председателя комиссии опубликовал в среду на своей странице в Facebook адвокат украинского заключенного Дмитрий Динзе.

В нем указывается, что в соответствии с указом президента РФ от 28 декабря 2001 года сам

осужденный обращается с ходатайством о помиловании к президенту РФ в письменной форме.

«Таким образом, осужденному Сенцову О.Г. необходимо самому подать ходатайство о помиловании на имя президента Российской Федерации через администрацию ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО», —

говорится в ответе комиссии по помилованию.

В нем также указано, что ранее в комиссию уже поступало ходатайство от Л.Сенцовой, аналогичное

этому, и ей «также направлены соответствующие разъяснения».