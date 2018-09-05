Власти Москвы готовы потратить 100 миллионов рублей на разгон облаков в День города, — информирует портал госзакупок. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, 8 и 9 сентября в столице ожидается переменная облачность без осадков: в субботу до +25 градусов, а в воскресенье – до +26.